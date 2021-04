Jihomoravanům se nepovedl vstup do zápasu. Táborsko aktivně ohrožovalo Halouskovu branku, ale hostující brankář si dokázal poradit a udržet domácí střelce na uzdě. „Prvních patnáct minut jsme prospali a byli u všeho druzí,“ popisoval úvod kapitán Radek Buchta.

První šance Blanska přišla po dvaceti minutách, ale Žák nedokázal trefit branku. Stejný hráč střílel i o chvíli později z dobré pozice, ale jeden z domácích vytěsnil míč mimo branku. „Postupem času se hra srovnala a vytvořili jsme si i gólové šance. Bohužel jsme inkasovali po přečíslení, přišla ztráta a soupeř ji dokázal potrestat,“ pokračoval Buchta v hodnocení.

Hosté ve druhé polovině zápasu výrazně přidali a gólman Pecháček měl co dělat. „Druhá půle byla z naší strany lepší. Byli jsme důraznější v osobních soubojích, dokonce jsme nastřelili břevno, na gól to bohužel nestačilo,“ litoval Buchta neproměněných šancí.

Blanenští fotbalisté nedokázali Pecháčka překonat a poprvé na jaře odcházejí ze zápasu bez bodového zisku. „Mrzí nás, že jsme přerušili šňůru, protože toto bylo typické remízové utkání. Bohužel jsme udělali jednu chybu a tu soupeř dokázal potrestat. Musíme se dívat dopředu, protože za tři dny nás čeká utkání na Dukle a na něj se musíme zase stoprocentně připravit,“ řekl blanenský kapitán.

Krom první porážky navíc Blansko podruhé v sezoně odešlo ze zápasu bez vstřelené branky „Z toho bych nedělal tragédii. Gólově jsme na jaře docela úspěšní. Co nás trochu trápí, je produktivita útočníků. Všichni jim přejeme ať to zlomí, ideálně na Dukle a začne jim to tam padat. Pomůže to jak jim, tak hlavně týmu,“ uzavřel Buchta. Na hřišti Dukly hraje Blansko ve středu.

Táborsko - Blansko 1:0

Poločas: 1:0.

Branka: 44. Čapek.

Rozhodčí: Lerch – Hájek, Matoušek

Žluté karty: 41. Ndiaye 86. Pecháček – 4. Aggoun, 56. Sukup, 74. Bartolomeu, 78. Helebrand

Táborsko: Pecháček – Navrátil (C), Havrda (39. Provazník), Tusjak (80. Dybala), Holiš – Almeida, Liepa (80. Vozihnoj), Ndiaye, Boula – Tolno (80. Gil), Čapek (90. Penc).

Blansko: Halouska – Aggoun, Helebrand, Sukup, Sedlo – Ngoma, R. Buchta (C) (74. Černín), Vlachovský (63. Bartolomeu), Mach (46. T. Machálek) – Žák (80. Klusák), Lhotecký (63. Vasiljev).

