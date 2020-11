Blansko by se tak po měsíci opět dočkalo zápasového vytížení. „Zatím vše nasvědčuje tomu, že se snad v nejbližší době začne. Zatím ale stále není nic potvrzené,“ říká blanenský hráč David Klusák a dodává: „Myslím, že je ještě hodně otazníků, které se před startem soutěže musí vyřešit a navíc nás určitě čekají testy na koronavirus. Opravdu se ale těšíme a hlavně chceme co nejdřív hrát ostré zápasy.“

Nucená pauza byla pro fotbalisty komplikovaná, protože se jim hned několikrát změnily podmínky k trénování. „Bylo to nepříjemné. Napřed nás mohlo být maximálně dvacet, ale potom nám zakázali pobyt v kabinách, což bylo opravdu hodně zvláštní,“ upozorňuje krajní obránce.

„Mírnou komplikací bylo rozdělení na skupiny, ale i s tím jsme si dokázali poradit,“ upřesňuje Klusák.

Nováčka druhé ligy pravděpodobně už tento víkend čeká domácí duel s Táborskem. „Z mého pohledu půjde o hodně specifický zápas. Dva a půl roku jsem tam hrál, s kluky z Táborska jsem v kontaktu a hodně se na zápas těším,“ říká Klusák.

Start ligy se neobejde bez přísnějších hygienických opatření. Dá se očekávat častější testování, než tomu bylo před přerušením soutěže. Tehdy se druholigové kluby testovaly jednou za měsíc.

Poslední zápas odehrálo Blansko 9. října s Baníkem Ostrava, kterému podlehlo 1:4. „Od té doby jen čekáme, co bude. Fotbal nám chybí, trénujeme a nevíme co bude dál. Jsme zvyklí se přes týden připravovat a o víkendu přijde odměna v podobě zápasu. Teď jsme to víkendové okno museli vyplňovat něčím jiným. Třeba jízdou na kole, během, nebo cvičením na workoutovém hřišti,“ praví Klusák.

Díky vynucené pauze mohlo Blansko aspoň doléčit drobná zranění a po pauze by se mohlo ukázat v plné sestavě. „Měli jsme před pauzou opravdu náročný program. Cesta do Varnsdorfu, pohár na Spartě, těžký zápas se Žižkovem, nebo také zápas s Baníkem. V pauze jsme se tak aspoň dali do kupy a někteří kluci se doléčili,“ vysvětluje Klusák.

Blanenské však mrzí absence diváků na stadionech, protože právě divácká podpora byla v loňské sezóně tím, co je hnalo kupředu. „Fotbal se hraje především pro diváky. Tady v Blansku lidi fotbal milují a pokud to šlo, tak chodili ve velkém počtu. Je to strašná škoda, že lidi nemůžou přijít ani v omezeném počtu,“ uzavírá Klusák.

