„Stadion v Blansku je momentálně připravený k prvnímu mistrovskému utkání v profesionální soutěži,“ prohlásil předseda Komise pro stadiony a hrací plochy Fotbalové asociace České republiky Rostislav Votík.

Blansko kvůli podmínkám pro udělení druholigové licence oplotilo areál, vybudovalo hostující sektor či opravilo tribunu, kterou vybavilo sedačkami. „Pro aktuální ročník máme v podstatě hotovo,“ uvedl předseda blanenského klubu Zdeněk Veselý.

Stadion v Mlýnské ulici však dostal také výjimku, která se týká rozměrů hřiště. Blansko sice prodloužilo hrací plochu na předepsaných sto pět metrů, jenže její šířka je o dva kratší. „Je nutné mít osmašedesát metrů, ovšem pro první rok v profesionálních soutěžích mají kluby částečnou výjimku, která trvá dva roky,“ přiblížil Votík.

Domácí premiéře blanenských fotbalistů ve druhé lize bude v novém prostředí kvůli pandemii koronaviru přihlížet omezený počet diváků. „Do areálu můžeme pustit tisíc lidí do jednoho sektoru a padesát procent zbývající kapacity. Ta na našem stadionu činí dva tisíce diváků, což znamená, že do hlediště se dostane až patnáct set lidí rozdělených do dvou sektorů,“ vysvětlil Veselý.

Předprodej permanentek pro druholigovou sezonu zahájilo Blansko minulý týden. „Zatím jsme jich prodali přibližně třicet. Myslím si, že lidé budou kupovat spíš jednotlivé vstupenky na zápas,“ poznamenal Veselý a dodal: „Dukla je nesmírně atraktivní a kvalitní soupeř, proto věřím, že stanovenou kvótu patnácti set lidí naplníme.“

Doprodej vstupenek na páteční duel odstartuje hodinu před jeho startem. „Na první zápas doma ve druhé lize se těším, ale situace je v současné době složitá a pro celý sport je škoda, že se utkání hrají při omezeném počtu diváků,“ litoval blanenský kouč Oldřich Machala.

Jeho svěřence čeká po remíze 1:1 v Prostějově a porážce 1:4 s Líšní třetí tým loňského ročníku druhé ligy. „Dukla je hodně kombinační mužstvo, hraje na tři obránce a prezentuje se ofenzivním stylem už od brankáře. Patří mezi hlavní favority na postup. Musíme se připravit na její rychlost a myšlení, chceme určitě překvapit,“ zdůraznil Machala, jehož tým se momentálně nachází na devátém místě.

Pražský klub je po dvou kolech zatím neporažený a se čtyřmi body a skórem 3:0 je čtvrtý. „Loni jsme dostávali hodně gólů, ale letos pozorujeme značné zlepšení. Jenže musíme také nějaké branky vstřelit, bez nich to nejde,“ hodnotil trenér Dukly Roman Skuhravý pro klubový web poslední utkání s Prostějovem, které skončilo bezbrankovou remízou.