Svěřenci kouče Martina Pulpita zaostávali už v jedenácté minutě o dvě branky. Nejprv Dukla udeřila po povedené útočné akci a poté Blansko zachybovalo v rozehrávce. „Neřekl bych, že jsme prospali začátek, spíš to bylo o momentálním rozhodnutí. Třeba jako u druhého gólu, kdy místo toho, abychom hráli nahoru, jsme šli zpátky,“ řekl blanenský záložník Robert Bartolomeu.

Hosté se dostali do hry ve 41. minutě, kdy po centru Davida Klusáka skóroval právě Bartolomeu. „Byla tam střela z levé strany, kterou srazili až na zadní tyč, kde jsem čekal, že by to mohlo propadnout. Potom už jsem se jen soustředil na to, abych to dobře trefil,“ popsal gólovou akci blanenský záložník.

Poté hostující celek prokazoval svou kvalitu a trápil defenzivu Dukly. Blanenské šance ale likvidovala pozorná obrana i gólman Filip Rada.

Po gólu volala zejména šance Adriána Kopičára, kterému nabil střídající Tomáš Kepl. Slovenský legionář ale trefil jen blokujícího hráče. „Chyběla nám v zakončení větší dravost, měli jsme to tam dotlačit jakkoliv,“ hlesl Bartolomeu.

Blansko tak prohrálo podruhé v řadě a v tabulce je jedenácté. „Byl to dobrý zápas a myslím, že jsme byli nebezpečnější. Bohužel ale nemáme ani bod,“ dodal Bartolomeu.

Další duel čeká jihomoravský celek v sobotu doma s desátou Jihlavou.

FK Dukla Praha - FK Blansko 2:1 (2:1)

Branky: 5. Faleye, 11. Buchvaldek – 41. Bartolomeu. Rozhodčí: Machač – Vodrážka, Pfeifer.

ŽK: 50. Piroch – 66. Černín, 87. Bartolomeu.

Dukla Praha: F. Rada – Chlumecký, Piroch, Fišl, Barac (89. Trávníček) – J. Peterka, Doumbia – Faleye (84. Kovernikov), David Kozel (46. Šebrle), Buchvaldek (46. Kim) – Hadaščok (72. Krunert).

Blansko: Halouska – Sedlo, Aggoun, Černín, Koraksić (72. Ngoma) – Bartolomeu, Kopičár, R. Buchta, Klusák – Vasiljev (62. Kepl) – T. Machálek (62. Lhotecký).