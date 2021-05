Tu hlavní sudí Dalibor Černý nařídil v 84. minutě po faulu Matěje Helebranda na ústeckého ofenzivního hráče Kennetha Ikugaru. Poté ji proměnil forvard Matěj Koubek. „Z dostupných záběrů hlavní kamery byl dle mého názoru správně nařízen pokutový kop. Jednalo se o kopnutí protihráče v pokutovém území v nepřerušené hře,“ nabídl Deníku Rovnost svůj pohled na situaci bývalý prvoligový fotbalový rozhodčí Radek Kocián.

Ten poukázal i na reakce aktérů na hřišti. „Hráč Ústí nad Labem číslo 9 (Koubek – pozn. red.) ihned gestikuluje rukama, že dojde k porušení pravidel a je velice blízko k inkriminované situaci stejně jako rozhodčí. Přitom provinivší se hráč Blanska číslo 19 (Helebrand – pozn. red.) vůbec neprotestuje, zřejmě si je vědom toho, že ke kopnutí hráče došlo,“ poznamenal Kocián, jenž v první české lize řídil 52 utkání jako hlavní sudí a 26 jako pomezní.

Pulpit v pozápasovém hodnocení zmínil ještě jednu situaci. Blansko vedlo 1:0 po brance Filipa Žáka z 27. minuty, ústeckého gólmana Davida Němce podruhé překonal v 68. minutě stoper Tarek Aggoun. „V tu chvíli by bylo po zápase,“ podotkl zkušený stratég.

Gól ale Černý neuznal, protože se třiadvacetiletý obránce údajně nacházel v ofsajdu. „Asistent rozhodčího výborně vyhodnotil situaci. Po centru do pokutového území prodlužuje míč hlavou útočící hráč Blanska Helebrand a Aggoun se v době prodloužení centru nachází v ofsajdovém postavení, následně dává branku z ofsajdu,“ vysvětlil Kocián.

Faulu ve vápně se podle rozhodčích dopustili Jihomoravané v posledních čtyřech duelech i proti Hradci Králové, kde prohráli 0:1, a v domácím utkání s Jihlavou. V něm prohráli 1:3 a podle Pulpita měl i jeho tým kopat penaltu. „Informoval jsem místopředsedu fotbalového svazu pana Zlámala (první místopředseda za Moravu Zdeněk Zlámal – pozn. red.), že nás rozhodčí záměrně poškozují jen z toho důvodu, že se nepřihlásíme do příštího ročníku druhé ligy,“ prozradil po telefonu Pulpit.

Ve stejné pozici jako Blansko se třeba v minulé sezoně druhé ligy nacházel i Sokolov, jenž poslední kola dohrával s vědomím, že klub bude hrát třetí ligu. „Každý rozhodčí chce pravidelně řídit utkání nejvyšší soutěže a snaží se stejně jako hráči odvést maximální výkon. Určitě nemyslí na to, jestli Blansko bude, nebo nebude hrát druhou ligu i příští rok,“ poznamenal Kocián a dodal: „To je podle mě pouze hledání příčin prohry u někoho jiného a někde jinde.“

Petr Švancara, bývalý prvoligový fotbalista, o konci Blanska ve druhé lize: „Byl jsem na fotbale v Blansku asi čtyřikrát, ještě když tam mohli diváci, a podle mě jeho konec ve druhé lize musí strašně vadit i fanouškům. Za ty zápasy jsem vycítil radost, že se tam ta druhá liga hraje. V tom městě zafungovalo, že se tam chodí i na soupeře. Je to škoda i kvůli tomu, že příští rok budou ve druhé lize dobré ligové mančafty jako Opava, Příbram a teď možná i Zbrojovka."

Blanenští hráči v prvních pěti jarních duelech jen dvakrát remizovali, poté v šesti zápasech vyhráli jen jednou. „Ty situace jsem neviděl, ale když se nedaří, tak prostě hledáte, čím to je a proč rozhodčí tohle zrovna pískl, nebo proč ofsajd pustil. Je to i tou atmosférou, která tam musí být. Možná drží pohromadě realizační tým a hráči, ale vedení není dobré," pravil někdejší prvoligový fotbalista Petr Švancara, jenž dřív také oblékal blanenský dres.

Jihomoravané se nacházejí v tabulce na sestupové třinácté příčce. Do konce tohoto ročníku je čekají ještě tři zápasy a na pozici zajišťující záchranu jim scházejí tři body.

Se dvanáctým Táborskem totiž v sezoně dvakrát prohráli. „Pro realizační tým i hráče je to určitě strašně deprimující a je mi jich líto, protože kluci dělají všechno pro to, aby se zachránili v soutěži, kterou stejně příští rok hrát nebudou. To je bezmoc a beznaděj,“ poznamenal Švancara.