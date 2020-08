Čerstvý účastník FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY upravuje svůj kádr na start druhé ligy. V přípravě s áčkem už není pětice hráčů, kteří míří na hostování do klubů po celé Moravě. „Po konzultaci s trenéry A mužstva se rozhodlo o možnosti hostování pro hráče, kteří by neměli dostatečné zápasové zatížení v utkáních druhé ligy,“ objasňuje generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.

Blanenští fotbalisté zdolali v klání O Křišťálový pohár Chrudim a Vlašim. | Foto: Josef Kratochvíl

Blansko opouští kupříkladu forvard Jiří Tulaydan, který loni odehrál v Moravskoslezské fotbalové lize šestnáct zápasů a připsal si jedinou branku. Společně s ním míří do Vrchoviny i obránce Tomáš Feik, který loni na podzim hájil primárně barvy brněnského Startu, kde se rozehrával po zranění. „Tomáš Feik a Jiří Tulaydan odešli na půlroční hostování do třetiligové Vrchoviny, kde mají možnost nasbírat další třetiligové starty a opět v zimě se pokusit o návrat do našeho kádru,“ komentuje odchody Zbořil.