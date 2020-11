Blansko v prvním utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY po pauze nedokázalo vzdorovat houževnatému a výborně připravenému soupeři z Táborska, který se na Mlýnské předvedl v nejlepším světle a zvítězil v dohrávaném utkání 7. kola 2:0.

Blanenští fotbalisté doma proti Táborsku neuspěli. | Foto: J. H. Nejezchleb

Blansko – Blanenský tým se v úvodu zápasu dlouho srovnával se zápasovým tempem a Táborsko hnev úvodu mohlo několikrát nebezpečně zahrozit. „První zápas po tak dlouhé pauze je vždycky složitý, ale na to se vůbec nechci vymlouvat,“ zahájil hodnocení utkání Machala. „Mají to všichni stejné a musím říct, že mě dneska velice zklamal výkon mužstva. Takhle špatně jsme ještě nehráli, hodně mě to mrzí,“ pokračoval v hodnocení zápasu lodivod domácích. „Do zápasu jsme vstoupili hodně špatně, už v úvodu, a poté někdy v patnácté minutě, měli hosté dvě velké šance. Kdyby to bylo už po čtvrt hodině 0:2, nemohli bychom se čemu divit,“ dodal k prvním pětačtyřiceti minutám Machala.