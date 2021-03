Kádr Blanska opustili hned po začátku nového roku tři hráči. S Šustrem byla ukončena smlouva, Šašinkovi vypršelo hostování a Kania uspěl na zkoušce v prvoligové Opavě. Následně se k nim přidala hned dvojice ofenzivních hráčů v podobě Holka a Harby. Prvně jmenovaný zamířil do Hodonína, Harba do Albánie. Pravděpodobně se k nim připojí i Daniel Přerovský a Lukáš Maňák, ti ale prozatím zůstávají hráči Blanska.

Naopak do kádru nováčka F:NL zamířila hned osmička posil. Útok Blanska by měli vyztužit útočníci Kepl s Machálkem, kteří budou mít za úkol zvýšit chatrnou produktivitu blanenských fotbalistů, která je na podzim stála nemálo bodů. „Jsem hlavně rád, že mě tady berou jako útočníka. Párkrát jsem nastoupil jako krajní záložník, ale pozice útočníka mi určitě sedí víc,“ těší se na svoje angažmá útočník Tomáš Machálek, jenž do Blanska zamířil z brněnské Líšně.

Podporovat útok budou určitě i další ofenzivní nováčci. Mezi ně se řadí dvojice Vlachovský a Davy, kterým by měl patřit křídelní prostor. Výraznou hráčskou injekci obdrželo Blansko z prvoligové Zbrojovky Brno. Kromě obránce Černína totiž do Moravského krasu zamířili i záložníci Mach s Lhoteckým.

Soupiska Blanska: Brankáři: Pavel Halouska, František Chmiel, Petr Nešetřil Obránci: Marián Štrbák, Tomáš Vincour, Jiří Huška, Matěj Helebrand, Ondřej Sukup, Tarek Aggoun, Jakub Černín, Dejan Koraksic, David Klusák, Martin Kropáček, Martin Sedlo Záložníci: Radek Buchta, Robert Bartolomeu, Pavol Ilko, Adrián Kopičár, Lukáš Lahodný, Claude Lhotecký, Marek Mach, Kablan Davy Ngoma, Tomáš Vasiljev, Martin Vlachovský, Filip Žák Útočníci: Tomáš Machálek, Štefan Holiš, Tomáš Kepl

Generálka čeká fotbalisty Blanska v pátek 26. února, kdy na Mlýnské vyzvou druholigový Prostějov. O týden a jeden den později budou hostit na svém hřišti první jarní ligový duel proti Třinci. „Myslím si, že velkou sílu pro nás bude znamenat dobře fungující kabina. Naše parta se dobře dává dohromady a doufáme, že to bude klapat i na hřišti,“ popisuje sílu blanenského kádru Tomáš Machálek.

Právě Machálka čeká hned ve druhém jarním kole pikantní střet s Líšní. „Pro mě bylo Blansko vždycky trochu rival, i když ne nijak zvlášť. Ale mezi Líšní, za kterou jsem hrál, a Blanskem panuje trochu rivalita. Blansko je konkurenceschopný klub, který do druhé ligy patří. Věřím, že to ukážeme,“ uzavírá Machálek.

KRYŠTOF SEVERA