Čtyři branky ve dvanácti zápasech mu zajistily angažmá o patro výš. Fotbalový záložník Lukáš Kania hostoval na podzim ve druholigovém Blansku, nyní přestoupil do Opavy, kde zabojuje o první starty ve FORTUNA:LIZE.

Třiadvacetiletý křídelník Lukáš Kania zamířil do Blanska na hostování. Po podpisu smlouvy pózoval s dresem ve společnosti sportovního ředitele klubu Zbyňka Zbořila (na snímku vlevo) a svého agenta Václava Svěrkoše (vpravo). | Foto: FK Blansko

Třiadvacetiletý křídelník se přesunul do Blanska v léta na roční hostování z Baníku Ostravy. „V Blansku jsem byl na ročním hostování s tím, že po podzimu se uvidí. Asi se mi dařilo, když se mi ozvala Opava. Mladí hráči tady dostávají příležitost. Jsem za to moc rád, protože je to další pokrok v mé kariéře. Mám šanci hrát ligu, což vnímám jako velký posun,“ řekl pro klubový web opavského celku Kania.