Po dvou letech zpět! Zbrojovka se vrací do první ligy

Dvouleté usílí dospělo do zdárného konce. Fotbalisté Zbrojovky si po dvou sezonách ve druhé nejvyšší soutěži zahrají elitní FORTUNA:LIGU. Jako druhý tým druhé ligy postoupí mezi smetánku bez toho, aniž by museli do baráže. Ligové grémium LFA totiž na pátečním zasedání rozhodlo o podmínkách kolem ukončení dvou nejvyšších soutěží.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Attila Racek