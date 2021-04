„Jde o moji první možnost probojovat se do dospělého fotbalu a jsem rád, že dostávám šanci v základní sestavě. Důvěru už ale potřebuji splatit brankou,“ prohlásil Lhotecký, jenž v této sezoně ke třem divizním trefám další zásah dosud nepřidal.

Dvacetiletý forvard přitom odehrál na jaře ve druhé lize 297 minut, z šesti zápasů zůstal na lavičce jen při remíze 1:1 s Viktorií Žižkov. „Claude prostor dostává, ale nedal branku a pro mě je to zatím zklamání, protože útočníka hodnotím podle vstřelených gólů. Příležitosti měl, bohužel je neproměnil,“ uvedl blanenský kouč Martin Pulpit.

Lhotecký navíc v nedělním utkání proti Táborsku chyboval a Blansko prohrálo na jihu Čech 0:1. „Dostali jsme gól po jeho ztrátě ve středu hřiště. Kdyby včas vysunul našeho druhého útočníka Filipa Žáka, ten by běžel sám na brankáře. Bohužel to provedl špatně i kvůli tomu, že měl špatné obutí. Dostal ode mě v poločase céres, že si na mokrou trávu vzal lisovky. Na to jsem úplně alergický,“ láteřil Pulpit.

Ten i kvůli zdravotnímu problému Lukáše Lahodného a karetnímu trestu Andreje Kopičára nasadil do utkání s Táborskem vůbec poprvé Marka Macha, dalšího z odchovanců brněnského fotbalu. „Myslím, že nás nezklamal, ale do druhého poločasu nenastoupil, protože jsme chtěli hru zofenzivnit,“ vysvětlil Pulpit poločasové střídání, když dvacetiletého záložníka nahradil Tomáš Machálek.

Bývalý mládežnický reprezentant Mach přišel v zimě do Blanska na přestup. V postupové sezoně 2019/2020 naskočil v brněnském A týmu do šesti zápasů, v tomto ročníku neodehrál v první lize ani minutu. „Ve Zbrojovce už mi ani žádnou šanci dát nechtěli, komunikace ze strany vedení tam nebyla a v béčku už jsem nechtěl zůstat. Věřím, že v Blansku moje kariéra může pokračovat dál,“ pravil Mach, který na podzim vstřelil za rezervu Zbrojovky pět branek v devíti zápasech a stal se nejlepším střelcem týmu.

Jenže Blansko v zimě kádr značně rozšířilo a Pulpit má na každou pozici hned několik možností. Ve středu zálohy nyní nejčastěji nastupují Radek Buchta, Lahodný a Kopičár. „Na mé pozici je hrozně velká konkurence. Jsou tam dva kluci, kteří jsou zvoleni jako kapitáni týmu, takže pro kabinu něco znamenají. I Adriánu Kopičárovi se teď hodně daří,“ podotkl Mach.

Trasu Brno – Blansko absolvoval v zimě i stoper Jakub Černín, který se momentálně nachází v podobné situaci jako Mach. Dvaadvacetiletý břeclavský rodák, jenž je v týmu druholigového nováčka na hostování ze Zbrojovky, zaznamenal na jaře jen 71 minut.

Blanenská obrana totiž ve složení Ondřej Sukup, Tarek Aggoun, Matěj Helebrand a Martin Sedlo dostala v šesti zápasech pouze dvě branky. „Asi už ale nastala doba, kdy zátěž obránců rozhodíme na víc hráčů, protože teď je program náročný,“ prozradil Pulpit, jehož svěřenci odehrají další duel ve středu od pěti hodin odpoledne na hřišti pražské Dukly.