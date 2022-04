Zbrojovka jde do zápasu s dostatečně vysokým náskokem pro postup do I. ligy. A Vyškovští zase mají dostatečný bodový odstup od sestupových vod. „Ale my chceme v každém nadcházejícím zápase bodovat a přiblížit se cíli, který jsme měli před začátkem sezony. A platí to i pro příští dvě utkání, kdy hrajeme doma s prvním a druhým mančaftem tabulky. Ve středu máme Vlašim, budeme bojovat a pokusíme se z toho něco urvat,“ zdůraznil trenér Vyškovanů Jan Trousil.

II. liga – F:NL

25. kolo:

MFK Vyškov – Zbrojovka Brno

Sobota 23. dubna, 10.15 hodin, stadion v Drnovicích.

Tabulka:

1. Zbrojovka 24 18 2 4 48:21 56

11. Vyškov 24 8 5 11 39:38 29

Na podzim: Zbrojovka - Vyškov 2:2 (1:0), 40. Fousek, 90. Rogožan – 62. a 84. z pen. Marek Vintr.

Jeho optimismus je podpořen i aktuálním stavem mužstva. Nominaci mohou spolu s kolegou Josefem Mazurou udělat z kompletního širšího kádru. Otazník visí jen nad startem Ondřeje Vintra, který sice po zranění už začal trénovat, ale přece jen byl dva týdny bez zátěže a kontaktu s míčem.

„Ano, my i oni můžeme hrát v klidu a já věřím, že to bude pěkné utkání. Myslím si, že to bude podobné jako tady s Opavou a Varnsdorfem. Tedy mančafty, které chtějí hrát fotbal a tlačí se dopředu. To nám víc vyhovuje, než když jedeme do plných. Zatím jsme z jarních devíti zápasů udělali dvanáct bodů a v osmi to bylo podložené i herně. Tedy vyjma zápasu s Příbramí, kde jsme se vůbec nedostali do hry. Nefungovala nám záloha, ale nelíbil se mně výkon celého mužstva. Proto jsem rád, že jsme se ke své hře vrátili hned v Ústí, kde jsme sice jen remizovali, ale výkon byl dobrý. Bohužel jsme neproměnili dost šancí, abychom odskočili na víc než 1:0 a v závěru jsme byli ztrestaní z jejich jediné šance,“ vrátil se Trousil k minulým utkáním.

I vyškovský lodivod při derby očekává v drnovických ochozech mimořádnou kulisu. „Myslím si, že bychom měli překonat návštěvu s Líšní, tedy nějakých 1900 diváků. Pořád mně volají kamarádi a známí z Brna a chtějí zajistit lístky. Připomenout si časy, kdy tady Zbrojovka hrávala první ligu. Co mám informace, tak kapacita by měla být zhruba pět a půl tisíce diváků. Moc neumím odhadnout, kolik jich skutečně přijde, ale kdyby to byly tři a půl nebo čtyři tisíce, tak by to bylo vynikající. Má být hezké počasí, takže atmosféra určitě bude suprová,“ odhaduje kouč MFK.

Soupeře má samozřejmě dokonale přečteného. Na vlastní oči viděl poslední dva zápasy Zbrojovky s Ústím a na Spartě. Myslí si, že sestava se moc nezmění. Zřejmě jen stopera Jakuba Šurala, který si stěžoval na svalové zranění, nahradí Lukáš Endl.

A pravděpodobný je návrat Michala Ševčíka do základní sestavy. „Ale ono je vlastně jedno, koho Zbrojovka postaví. Pro mě je to suverénní lídr, který vede s velkým náskokem. My se na ni musíme připravit podobně, jak jsme se připravili na zápas na Srbské. Tam nás brali všichni jako jasného outsidera a my jsme tam dokázali uhrát bod, když Zbrojovka vyrovnávala až po devadesáté minutě v nastavení. I v odvetě se chceme především prezentovat kvalitním výkonem,“ znovu Trousil naznačil, že jeho tým nedá favoritovi nic zadarmo.

Jak na zápas do Drnovic?

Pořádající klub MFK Vyškov vydal bezpečnostní pokyny k zítřejšímu utkání se Zbrojovkou Brno:

1. Fanoušci Zbrojovky musejí využít jižní vchod na tribunu B. Fanoušci s klubovou symbolikou hostí nebudou vpuštěni do jiných sektorů. Na tribuně pro hosty bude připraven stánek s občerstvením i toalety.

2. Důrazně doporučujeme využít předprodeje na tradičních místech, dá se očekávat velký zájem o vstupenky těsně před utkáním.

3. Pro fanoušky, kteří míří na fotbal autem, doporučujeme využít kyvadlové dopravy mezi Vyškovem a Drnovicemi a zaparkovat auto ve Vyškově.

4. Vzhledem k očekávané návštěvě doporučujeme zvážit brzký příchod na stadion.

5. Severní vchod za tribunou B bude pro tento duel uzavřen. Všichni fanoušci domácích tak musejí využít pokladen a vstupu u tribuny A.