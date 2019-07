„Jako většina nováčků vstupujeme do sezony s tím, že se především chceme udržet. Bude důležité zachytit začátek a nabrat sebevědomí. Nemáme se čeho bát,“ burcoval rodák z Boskovic.

Ještě v podzimní části minulé sezony patřil Baníku Ostrava, s prvoligovým mužstvem se ale rozešel předčasně na začátku tohoto kalendářního roku a nakonec se dohodl na smlouvě v třetiligovém Vyškově.

Ambiciózní tým obsadil šesté místo Moravskoslezské fotbalové ligy. „Měl jsem tam na třetí ligu nadstandardní podmínky, takže jsem se mohl fotbalu věnovat naplno. Ve Vyškově byla fajn parta a kvalitní trenér (Jan Trousil – pozn. red.), úkol jsme splnili tak zhruba ze sedmdesáti procent, ale postup se nám nepovedl,“ popsal brankář.

Vstupenku do druhé nejvyšší soutěže si sice osmadvacetiletý gólman nevybojoval, ale stejně si ji zahraje. Po postupu kývl na nabídku Líšně, která měla jen měsíc na to, připravit se na přechod do profesionální soutěže. „Je tady taky výborná parta a kluci jsou hlavně dost pracovití a makají, takže o tým strach nemám,“ povídal.

S podpisem smlouvy s Líšní dlouho neotálel. „Řešili jsme i jiné možnosti, ale nabídka z Líšně byla ve finále konkrétní a jednání korektní, takže brzy bylo jasno,“ řekl Šustr.

Povedená příprava

Pro angažmá v Brně hrála taky blízká dojezdová vzdálenost z Olomouce, kde Šustr momentálně žije. „Je pro mě ideální dopravovat se do Brna. Měl jsem nabídky z Čech i ze Slovenska, ale máme roční dcerku, starší už chodí do školy, takže jsem chtěl být někde poblíž,“ líčil Šustr.

Muž, který v deseti zápasech nakoukl taky do české nejvyšší soutěže, se přechodu Líšně mezi profesionály neobává. „Bude to docela skok, ale kluci jsou trénovaní a kondičně výborně připravení. Mají svůj systém hry, jehož se chtějí držet,“ pronesl Šustr.

Trenér Líšně Miloslav Machálek na prahu přípravy varoval. „Je tady práce jak na kostele.“ Přípravné duely zatím zavdávají fanouškům brněnského celku k optimismu. Hráči Líšně si nejprv vyšlápli 2:0 na Vítkovice, poté remizovali s třetiligovým Uničovem 1:1, porazili slovenskou Skalici 3:1 a naposledy v sobotu deklasovali třetiligový Uherský Brod 5:1. „Výsledky jsou výborné, což nám může dodat sebevědomí,“ zmínil Šustr, jenž v utkání proti Uherskému Brodu odchytal první poločas.

Angažmá v Líšni jako odrazový můstek k návratu do nejvyšší soutěže nevnímá. „Ze druhé ligy vede cesta nahoru, to je jasné, ale určitě si nedávám nějaké takové mety. Důležité je teď především udržet Líšeň v nováčkovské sezoně ve druhé lize,“ uzavřel zkušený brankář.

Před ostrým startem sezony si se svými spoluhráči zahraje ještě jeden přípravný duel. Ve středu Líšeň čeká v Březí od šesti hodin večer konfrontace s divizním Lanžhotem.

Martin Šustr

Narozen: 3. října 1990 v Boskovicích

Post: brankář

Současný klub: SK Líšeň

Bývalé kluby: Baník Ostrava, Sigma Olomouc, Vítkovice, Znojmo, Vyškov Zábřeh, Kroměříž