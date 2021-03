Blanenští fotbalisté se v březnu dočkali neplánovaného volna v podobě 21 dnů bez soutěžního utkání. „Je to teď hodně rozkouskované. Hned po odkladu s Duklou je reprezentační pauza. První týden jsme si zpestřili velice kvalitním zápasem se Zlínem a možná nás ještě jeden zápas čeká v tomto týdnu,“ praví Klusák.

Další utkání ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE je čeká Blansko příští sobotu, kdy na domácím hřišti přivítá Varnsdorf. „Úplně volno ale teď nemáme. Je potřeba do toho šlápnout a jak říká trenér, musíme dobít baterky. Duben máme hodně našlapaný, čeká nás hodně zápasů a moc prostoru k trénování nebude,“ objasňuje blanenský krajní bek.

Jihomoravané si v zimní pauze prošli velkou proměnou, včetně změny na postu trenéra. „Myslím si, že jdeme správným směrem. Tréninky jsou opravdu kvalitní, intenzivní, mají náboj,“ pochvaluje si Klusák zimní změnu trenéra, když Martin Pulpit vystřídal Oldřicha Machalu.

Do týmu s novým koučem přišla i řada hráčů. „Změny v kádru? To je fotbal. Není to nic, s čím se nedá počítat. Pozice po podzimní části nebyla ideální. Krom kouče přišli i noví hráči. Každý dostal šanci si pozici v týmu obhájit a hodně kluků se tady protočilo. Příprava byla dlouhá, náročná a nakonec z toho vyskočilo to nejlepší,“ vrací se k zimní přestávce Klusák.

Vstup do jara se Blansku povedl, po výhře nad Třincem 2:0 přidali Pulpitovi svěřenci remízu 0:0 s první Líšní a připsalo si do startu hned čtyři body. „Začátek jara se nám povedl. Důležité bylo zvládnou zápas o šest bodů s Třincem. Pak jsme hostili první Líšeň a jen kdybychom byli v určitých situacích přesnější, mohli jsme i vyhrát. Bylo to vyrovnané utkání,“ zaměřuje se Klusák na začátek jarní části druhé ligy.

U obou povedených výkonů Blanska však Klusák chyběl. „První zápas jsem stál kvůli karetnímu trestu za čtyři žluté. Kluci ho perfektně zvládli, navíc s nulou vzadu, takže by bylo zbytečné sahat do sestavy. Musím si na svoji šanci počkat a vybojovat si ji v tréninku,“ hlásí odchovanec jihlavského fotbalu.

„V kabině je zdravá atmosféra, vytvořili jsme výbornou partu a všichni jdeme za jedním cílem, kterým je zachránit Blansko v druhé lize,“ dodává Klusák.