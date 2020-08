Premiérové domácí utkání letošního ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY bude okořeněné jihomoravským derby. Líšeňské fotbalisty čeká na domácím hřišti souboj s druholigovým nováčkem z Blanska, který přijede i s některými posilami z Líšně. „Čeká nás těžký soupeř, pro kterého je podle všeho sobotní zápas jedním z největších derby. Nejde je brát jako úplné nováčky, je to ostřílené mužstvo se zkušenými hráči,“ popisuje trenér Líšně Milan Valachovič.

Poslední vzájemný zápas Líšně (bílá) a Blanska letos v únoru skončil nerozhodně 1:1. | Foto: Deník / Attila Racek

Blansko není nováček v pravém slova smyslu. V minulé sezoně sice hrálo třetí nejvyšší českou soutěž, po postupu do té vyšší však doplnilo kádr několika zkušenými hráči, kteří z něj dělají rovnocenného druholigového soupeře. „Hráči Blanska mají zkušenosti, hodně z nich hrálo druhou i první ligu. Určitě to nebude jednoduché, půjde hlavně o jejich sehranost a o to, jak zvládneme zápas my,“ myslí si brněnský kouč.