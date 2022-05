Na startu tohoto druholigového ročníku si přitom v dresu Zbrojovky připsal po rok a půl dlouhé pauze kvůli vleklým problémům s kolenem tři zápasy v základní sestavě. Zdálo se tak, že společně s Janem Štěrbou vytvoří stálou stoperskou dvojici.

Jenže po porážce 0:2 s Prostějovem dostal ve druhé lize šanci už pouze na třináct minut při vysoké výhře Brňanů 6:1 v Ústí nad Labem. „Ke konci podzimu jsem měl i nějaké zranění, trápila mě achilovka, v Brně je hodně stoperů, v létě mi končí smlouva, proto to vyplynulo tak, že jsem skončil v béčku. Víc k tomu nemám co říct,“ líčil pelhřimovský rodák.

Nervozita zmizela. Po diskuzi v kabině je Líšeň znovu ve hře o baráž

A přestože věděl, že jeho konec ve Zbrojovce je definitivní, na rychlý přestup v zimní přestávce příliš nemyslel. „Kvůli problémům s achilovkou jsem nechtěl odcházet někam s tím, že nevím, jestli budu na sto procent připravený. Začal jsem proto trénovat s béčkem a jen doufám, že mi zdraví vydrží. Můžu hrát nějaké roky ještě výš, proto mi motivace vůbec nechybí,“ zmínil jihlavský odchovanec.

Po přesunu do týmu kouče Martina Maši si ovšem zvykal na řadu nových věcí. „Třeba tréninky máme odpoledne, zatímco celý život jsem byl zvyklý makat ráno nebo dvoufázově. Rozdíly tam samozřejmě jsou, ale všechno má dobrou úroveň. Připravuju se normálně na zápasy, jako by to byla druhá liga,“ zdůraznil Kryštůfek.

Za Jihlavu a Zbrojovku odehrál dohromady třiašedesát zápasů mezi elitou, teď ovšem poznává úroveň až čtvrté nejvyšší české soutěže. „Divize je i oproti druhé lize daleko pomalejší, na všechno mám víc času a hraje to většina kluků, co chodí i do práce. Není tolik profesionální, ale beru to tak, že mám zápasový rytmus a doufám, že od léta si zahraju ještě něco lepšího,“ přál si.

GLOSA: Spravedlivý ligový scénář? Dostaňte ze hry Spartu B

Na jaře v dresu rezervního brněnského mužstva naskočil do osmi zápasů, v nichž nevynechal ani minutu. V kádru jednoznačně patří k nejzkušenějším fotbalistům, na hřišti pak nastupuje převážně vedle dvacetiletých hráčů. „Vždycky jsem si s mladýma klukama rozuměl,“ ubezpečil Kryštůfek a pokračoval: „Chci týmu pomoct a zároveň se hlavně nezranit.“

Zbrojovka B se v tabulce aktuálně nachází na druhé pozici, na vedoucí Hodonín ztrácí sedm kol před koncem soutěže šest bodů. „Kluci i trenéři chtějí samozřejmě ještě zabojovat. Je škoda, že některé zápasy jsme nezvládli, ale zaváhal i Hodonín a šanci na postup máme. Musí se makat a pořád věříme, kluci tu situaci furt sledují,“ prozradil Kryštůfek.

Ať už dopadne sezona brněnské rezervy jakkoli, jedno je jisté. Po posledním zápase v ní Kryštůfek skončí a bude se rozhlížet po novém angažmá. „Nějaké nabídky řeším, ale uvidíme, jak to bude v létě,“ dodal.