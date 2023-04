Tři prohry v posledních čtyřech kolech zapříčinily, že fotbalisté MFK Vyškov klesli na pátou pozici druholigové tabulky. A středeční prohru 0:1 v Prostějově už neustál hlavní trenér Jan Trousil, jehož vedení klubu odvolalo. Jméno jeho nástupce zatím klub nezveřejnil. Podle informací Deníku skončil z vlastní vůle i asistent Josef Mazura.

Trenér Jan Trousil. | Foto: Pavel Mazálek

Trousil odkoučoval na vyškovské lavičce 186 zápasů. O svém odvolání se dozvěděl ve čtvrtek v poledne. „Dělali jsme práci, jak jsme byli zvyklí, ale přestali jsme dávat góly a nedařilo se nám zvládat zápasy. Vedení se tak rozhodlo a k tomu není co dodat. Je to jeho věc a respektuji to,“ řekl Trousil Deníku.

Vyškov ztrácí po 23 kolech FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pět bodů na vedoucí Karvinou a tři na Příbram, které patří barážová třetí pozice. „Bohužel mužstvo nedokázalo na jaře navázat na povedené výkony a poslední tečkou za působením Jana Trousila byla porážka 0:1 v derby s Prostějovem. Kouči Trousilovi patří i přesto velký dík za odvedenou práci a přání štěstí v novém angažmá,“ stojí v prohlášení na klubovém webu.

Góly Třinci střelce MFK neprobudily. V Prostějově už zase jen spalovali šance

Vzhledem k tomu, že majitel vyškovského klubu Kingsley Pungong před sezonou vytyčil postupový cíl, rozhodlo se vedení klubu pro trenérskou změnu. „Pořád jsme byli realisté, víme, jaký máme kádr. Po velmi dobré půlsezoně jsme cítili, že chceme postoupit a řekli jsme si, co by bylo potřeba, aby se to mohlo povést z hlediska hráčského doplnění. Už není na mně, jak se to povedlo. Každopádně za osm let ve Vyškově chci poděkovat, klub mi dal šanci, mohl jsem trénovat ve druhé lize,“ uvedl sedmačtyřicetiletý Trousil.

Na jaře jeho svěřenci vyhráli jen dvě ze sedmi druholigových střetnutí. „Předváděli jsme špatné výkony, po prohře na Dukle jsme si řekli, že musíme hrát úplně jinak. Tři následující zápasy byly výborné herně, bohužel jsme se hrozně trápili v koncovce, nebyli jsme produktivní. Zvládli jsme se štěstím duel s Třincem, ale ne Karvinou a největší průšvih přišel v Prostějově, kde jsme nebyli schopní dát gól. Reakce z klubu byla, jaká byla, tak to v trenérské profesi je a beru to,“ řekl bývalý prvoligový obránce.

Trousil dovedl jihomoravský klub k historickému postupu do druhé ligy, kterou v uplynulém ročníku zachránil a v tomto s ním bojoval dokonce o postup. Loučení bylo hořké. „Po osmi letech jsem se naučil, jak komunikovat s hráči, co se týče proslovů v kabině, ale tohle pro mě bylo nejtěžší. Nejhorší je, že tam jsou kluci, kteří to se mnou táhli od začátku, k nim došla mladá generace, která mě nabíjí, kluci se chtějí zlepšovat,“ komentoval loučení v šatně.

KANONÝR DENÍKU: Radek Potočiar drží normu víc než dva góly na zápas

V sobotním utkání s béčkem pražské Slavie, které v Drnovicích začíná ve čtvrt na jedenáct dopoledne, mužstvo patrně povedou trenér brankářů Rostislav Horáček a zraněný kapitán Michal Klesa.

Asistent Mazura, olympijský vítěz z Moskvy 1980 a československý šampion se Zbrojovku o dva roky dřív, mužstvo opustil na vlastní žádost po konci Trousila. „Vyškov je rodinný klub a všichni jsme tak spolu v realizačním týmu fungovali. Klukům jsem poděkoval a Pepa takhle zareagoval. Jeho zkušenosti mě posouvaly dál, v některých situacích mě brzdil, když jsem chtěl reagovat v zápase, byl to prostě můj mentor,“ hlesl Trousil.