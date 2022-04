Na vesnickém stadionu, kde se na přelomu tisíciletí hrála nejvyšší fotbalová soutěž, se ve druholigové bitvě střetl domácí Vyškov se Zbrojovkou. Brňané zvítězili 2:0. Fandilo 3188 diváků. „Po dlouhé době to je ligová atmosféra, už v pátek jsem se kolem stadionu byl projít s vnučkou a přípravy to byly jak na ligu. Návštěva i atmosféra perfektní,“ pronesl bývalý drnovický fotbalista Weber, nyní trenér.

Snad ještě nějaký gól přidám, přeje si brněnský kanonýr Řezníček

Mnoha návštěvníkům se vybavily prvoligové bitvy z let minulých, které připomínal také hlasatel na stadionu. „Samozřejmě se mi vybavují vzpomínky, probíráme to s klukama. Vedle mě můj asistent Karel Trnečka, Franta Komňacký, Pepa Weber. Vrací se mi zápasy, když jsem trénoval. Občas vidím i na Youtube některé sestřihy z těch utkání,“ řekl Uličný.

S tehdejším Boby Brno zvítězil 3:2 na stadionu v Drnovicích 21. dubna 1996. Zápas tehdy sledovalo 6403 diváků. V kádru měl Richarda Dostálka, současného kouče Zbrojovky. A v drnovickém dresu nastupoval Weber. „Sakra rád jsem sem jezdil, Honza Gottvald (tehdejší drnovický boss – pozn, red.) je můj velký kamarád. Ve vipce bylo krásně, byl jsem tu moc spokojený. Měli jsme tady krásné výsledky, ovšem Drnovice měly perfektní mužstvo tehdy v čele s Radkem Drulákem,“ sdělil Uličný.

Zmiňování duelů, které tady bývalí hráči i trenéři prožili, provázelo celý sobotní zápas. „Je těžké vedle trenéra Uličného sedět. Pamatuje si hodně věcí a hned mi nějaké zápasy připomněl. Pamatoval si to dobře. S trenérem Komňackým přese mě vzpomínali a říkali, jestli jsem tehdy ještě hrál, nebo už trénoval. Je to příjemné. Člověk se tolik nemůže soustředit ani na fotbal, ale jsou to super setkání,“ povídal s úsměvem Weber.

Ten v Drnovicích stejně jako Komňacký bydlí. „Drnovice ožily, radši jsem šel pěšky, s parkováním je tady problém, takže to připomíná staré slavné časy,“ doplnil Weber.

Někdejší kouč Uličný si přál v utkání remízu, protože v obou klubech má hodně známých. Trénoval oba kouče, kteří proti sobě v sobotu stanuli. „Mám na lavce moje krásné svěřence. V první fázi v Brně jsem vedl Ríšu Dostálka, ve druhé Honzíka Trousila, to byl můj kapitán. Hrozně se mi líbí takový fotbal a jako důchodce fandím,“ popsal dvaasedmdesátiletý bývalý trenér. „Jsem nestranný, ale Zbrojovce přeji postup do ligy,“ dodal.

Zbrojovka se přiblížila k postupu, do Drnovic zamířily stovky fanoušků z Brna

Weber za nejvýraznější okamžik v Drnovicích označuje duel s pražskou Spartou. „Bylo tady plno, se Spartou jsme prohrávali 1:4 a euforicky jsme vyrovnali na 4:4. To byl jeden z nejhezčích zápasů, které jsem hrál. Dodneška ve mně mrazí, když si na to vzpomenu a mám to i na videu, tak se občas podívám. Na protější tribuně by ani špendlík nepropadl, lidi seděli mezi uličkami, to bylo úžasné,“ připomněl.

Duely s Brnem ovšem staví také vysoko. „Zápasy se mi vybavují, kor s Brnem. To byly obrovské taháky, jak v Brně, tak v Drnovicích,“ dodal Weber.