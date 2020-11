Vstup do utkání byl jasně v režii favorita. „Nezačali jsme vůbec dobře, hráli jsme příliš s respektem a neudrželi jsme míč,“ uvedl blanenský kouč Oldřich Machala.

Přesto blanenští fotbalisté také zahrozili. „Sice jsme měli jeden brejk, ten jsme ale mohli vyřešit o něco lépe. Poločas jsme odehráli s nulou, ale mohli jsme ho zvládnout líp,“ měl jasno Machala.

V samotném závěru nastala sporná situace. Ve vápně zasáhl míč rukou hostující Jan Mejdr, ale rozhodčí pokutový kop nenařídil. „Viděl jsem ruku, myslím si, že byla jasná, ale nechci to hodnotit, nepísklo se a tak to je,“ popisoval kouč domácích.

Druhý poločas zahájilo Blansko nejlépe jak mohlo. Haris Harba využil výhody po faulu na Filipa Žáka a poslal svůj tým do vedení. Poté dokonce Žák nastřelil břevno.

Tlak hostí však nabíral na obrátkách a blanenský brankář Pavel Halouska měl co dělat. „I přes nepříliš ideální hřiště jsem se cítil dobře, snažil jsem se kluky podržet co nejvíc to šlo,“ líčil Halouska.

Klíčové momenty druhé půle nastaly v posledních deseti minutách, kdy výsledek srovnal Filip Novotný. „Ukvapili jsme se, došlo k sérii chyb a ve vápně už jsme na to nestačili reagovat,“ popisoval vyrovnávací moment Halouska.

O pár minut později Hradec Králové zahrával po sporném zákroku Radka Buchty volný kop. Jeho exekuci si vzal na starost Erik Prekop, který ho proměnil a dokonal obrat. „Otázka je, jestli to vůbec byl faul. Musíme se na to podívat ze záznamu. Pokud to faul byl, tak klobouk dolů před Prekopem, trefil to výborně. Těžko říct, jestli šlo něco udělat jinak,“ mrzelo Halousku.

Blanenští fotbalisté se nyní po devíti odehraných zápasech nacházejí s devíti body na dvanáctém místě. Hradec druholigové tabulce vévodí.

Blansko - Hradec Králové 1:2 (0:0)

Branky: 50. Harba – 82. F. Novotný, 87. Prekop.

Rozhodčí: Marek – Mojžíš, Mikeska.

Žluté karty: 34. Kopičár, 62. Harba, 90+2. J. Šašinka – 51. Urma, 88. Prekop.

Blansko: Halouska – Sukup, Štrbák (C), Vincour, Klusák – Vasiljev (85. Přerovský), Kopičár (89. Martin Holek), R. Buchta, Kania – Harba (70. J. Šašinka) – Žák.

Hradec Králové: Ottmar – Mejdr, Donát, J. Král, Urma (75. Leibl) – Soukeník (80. Samko), Kodeš – Záviška (60. F. Novotný), Kateřiňák (60. P. Dvořák), Vlkanova (C) – Prekop.

KRYŠTOF SEVERA