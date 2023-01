Hořava ve Vyškově těží ze zkušeností: Individuální příprava nabízí větší progres

Po roce a půl se vrací do profesionálního fotbalu. Bývalý reprezentační záložník Tomáš Hořava rozšířil realizační tým druholigového Vyškova, na starost má individuální tréninky. "Nečekal jsem, že se vrátím do profesionálního fotbalu tak rychle. Ale s o hledem na náplň mé práce mi to vyhovuje," řekl čtyřiatřicetiletý Hořava.

Tomáš Hořava stále hraje okresní přebor Hodonínska za Radějov. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal