Pro něj je ve třiadvaceti letech hlavní cíl hrát, proto hostování do nižší soutěže viděl jako nejlepší možnost. „K týmu jsem se připojil docela pozdě, proto předpokládám, že první zápasy v základu nenastoupím. Teď je to jenom na mě a mých výkonech, abych se co nejvíc dostal na hřiště,“ komentoval mladý fotbalista.

Za své krátkodobé působení je Helebrand se změnou spokojený. „Zatím se sžívám s hřištěm i trenérem, ale je tu taková rodinná atmosféra, takže všechno jde dobře,“ pochvaloval si Helebrand.

Matěj Helebrand

Narozen: 19. června 1997

Výška: 187 centimetrů

Váha: 84 kilogramů

Současný klub: Blansko

Předchozí kluby: Opava, Vítkovice

Debut v první lize: 3. srpna 2018 za Slezský FC Opava proti Slavii (1:3)

Statistiky v první lize: 15 zápasů (880 odehraných minut), 1 gól/0 asistencí

Reprezentace: kategorie do 19 let – 4 zápasy/0 branek, kategorie do 20 let – 2 zápasy/0 branek

V Blansku mu však chybí kvalitní zázemí, které zažil při půlročním hostování ve Vítkovicích. „Byly tam například skvělé možnosti regenerace. Z části tam do toho vstupuje ostravský Baník, takže úroveň byla někde jinde. V Blansku máme ale dobré hřiště s kvalitním povrchem, takže si nemám na co stěžovat,“ líčil Helebrand.

Smlouvu má zatím na rok, poté by se rád podíval zpět do první ligy. „Je to cíl každého fotbalisty, každý start v nejvyšší soutěži se počítá. Uvidíme, jak se domluvím po sezoně s oběma kluby,“ řekl Helebrand, který si v nejvyšší české soutěži dosud připsal patnáct startů, v nichž zaznamenal jednu branku.

Vedení blanenského klubu po postupu do druhé ligy přivedlo kromě Helebranda i útočníka Lukáše Kaniu z Baníku Ostrava a záložníka Davida Machalíka ze Slovácka. „Posily zatím ukazují svou kvalitu a dělají nám v týmu dobrou konkurenci,“ liboval si blanenský kouč Oldřich Machala.

Z jeho týmu ale také nedávno odešla pětice hráčů, která zamířila do klubů po celé Moravě.

Historicky první zápas ve FORTUNA: NÁRODNÍ LIZE čeká blanenské fotbalisty v sobotu proti Prostějovu. „O osmi devíti postech máme jasno. Na vytvoření základní sestavy je ale ještě dost času. Zatím nechávám široký kádr o jedenadvaceti hráčích,“ doplnil trenér Machala.

ONDŘEJ MAREČEK