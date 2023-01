„Bude se věnovat skills individuálním tréninkům a do budoucna by měl vést i mentální koučink našich hráčů,“ naznačil pracovní náplň čtyřiatřicetiletého bývalého středopolaře manažer MFK Zbyněk Zbořil.

Pro brněnského rodáka je příchod do Vyškova tak trochu návrat k jeho fotbalovým kořenům. Mezi léty 1994 až 2002 oblékal dres Drnovic, odkud zamířil na rok do Zbrojovky Brno. Od roku 2003 zakotvil na deset let v Olomouci, pak přestoupil do Viktorie Plzeň. S ní získal tři tituly mistra republiky, odehrál téměř šedesát zápasů v evropských pohárech a čtrnáct v dresu reprezentačního áčka ČR. Po zdravotních potížích s kolenem ukončil aktivní kariéru v roce 2021.

DVAKRÁT NA SLOVENSKO

Druholigový tým mužů zahájí zimní přípravu v pondělí 9. ledna. V plánu je osm utkání, přičemž soupeři na soustředění jsou v jednání. Největšími prověrkami budou dva účastníci nejvyšší slovenské soutěže MFK Skalica a AS Trenčín. Generálku Trousilovi svěřenci sehrají doma v sobotu 25. února se Slovanem Rosice.

Úvodní zápas II. ligy je pak čeká v sobotu 4. března v Táboře se Silonem Táborsko.

MFK Vyškov - program zápasů zimní přípravy

So 14. 1. MFK Skalica (SK 1. liga) – Vyškov (13.00 UT Skalica)

So 21. 1. Uherský Brod (MSFL) – Vyškov (10.30)

So 28. 1. AS Trenčín (SK 1. liga) – Vyškov (začátek zatím nestanoven)

So 4. 2. Vyškov – Uničov (MSFL) (11.00 UT Vyškov)

Stř 8. 2. Vyškov – Hodonín (MSFL) (16.15 UT Vyškov)

11. 2. - 18. 2. soustředění Turecko/Chorvatsko (2 zápasy)

So 25. 2. Vyškov – Rosice (MSFL) (11.00 UT Vyškov)