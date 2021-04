Z pěti zápasů uhráli jedenáct bodů. Blanenští fotbalisté zvítězili v osmnáctém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY na domácím hřišti s Vlašimí 2:0. Jihomoravané rozhodli o výhře už v prvním poločasu.

Blanenští fotbalisté (v červeném) porazili Vlašim 2:0. | Foto: FK Blansko/Jiří Havel Nejezchleb

Blansko vstoupilo do utkání aktivně a do vedení šlo ve 30. minutě, když Martin Sedlo dorazil do sítě střelu Filipa Žáka. Dvoubrankový náskok pak zajistil křídelník Kablan Davy Ngoma. „Mrzí mě, že jsme v první polovině nedokázali proměnit ještě dvě šance. Vlachovský a potom Žaky (Žák – pozn. red.) tam měli šance. Mohli jsme jít do vedení 3:0, nebo 4:0. Ale buďme pokorní. Soupeř má svoji kvalitu,“ řekl domácí trenér Martin Pulpit.