V sobotu od pěti hodin odpoledne se jihomoravský nováček představí na hřišti Prostějova. „Je to asi měsíc zpátky, kdy jsem se v Prostějově díval na fotbal. Bavili jsme se tam o sezoně a říkal jsem, že první kolo bude Prostějov–Blansko. Ono to tak dopadlo. Takže nás na úvod čeká těžký soupeř, hodně běhavý, který má zkušenosti s druhou ligou. Čeká nás tam těžký zápas,“ podotýká blanenský kouč Oldřich Machala, který hanácký klub vedl.

Blansko se chystalo na první ostrý zápas až enormně dlouho. Od konce května trénoval tým pod vedením Machaly, jenž nahradil Zbyňka Zbořila ve funkci hlavního trenéra.

Nový trenér měl tak dost času na vtisknutí svého pojetí do hry mužstva. „Jsem přesvědčený, že jsme se v přípravě herně hodně posunuli, ale ukážou až první zápasy,“ povídá hlavní muž blanenské lavičky Machala.

Blansko v létě notně posílilo. Do branky přišli Pavel Halouska s Lukášem Maňákem, obranu vyztužili Dominik Šustr a Matěj Helebrand. V záloze se nově představí hned trojice jmen – Lukáš Kania, David Machalík a Tomáš Vasiljev, do útoku přišel Martin Holek, který přestoupil z Německa.

Noví hráči měli čas, aby do mužstva zapadli. V generálce Blansko remizovalo s prvoligovým Libercem 1:1 „Myslím, že jsme kvalitně nachystaní. Příprava se nám povedla a věřím, že formu dokážeme přenést do ligy a ostrých zápasů, to je nejdůležitější,“ dodává Žák.

Prostějovský celek v přestávce sčítal ztráty. Tým kouče Pavla Šustra opustilo hned deset hráčů a buduje nový kádr. I přesto nemá prostějovský klub malé cíle. „Chceme se umístit v horní polovině tabulky a postupně zlepšovat herní projev,“ informuje Šustr.

Druhou ligu tentokrát hraje pouze čtrnáct mužstev a dvě sestupují. Blanenský cíl nepřekvapí. „Přeji si hrát v klidném středu, vyhnout se záchranářským bojům a stabilizovat mužstvo ve druhé lize. Věříme, že se to může podařit,“ sděluje předseda klubu Zdeněk Veselý.

