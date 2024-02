S olomouckým béčkem fotbalisté Zbrojovky zakončili podzimní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY a v listopadu doma prohráli 0:1. V sobotu brněnský celek vyzval stejného soupeře v generálce na jarní část soutěže a přestože Zbrojovka opět prohrávala, brzy skóre obrátila a zvítězila 3:1.

Generálka Zbrojovky Brno na jarní část druhé ligy proti Olomouci B. | Video: Sabir Agalarov

Úvod patřil domácímu týmu, když Josef Koželuh a po něm Roman Potočný trefili břevno, ovšem do vedení šli jako první Hanáci. Ve 25. minutě se Dele Izrael ve vápně šikovně zbavil brněnského zadáka a tvrdou ranou překonal Dominika Sváčka.

Jenže závěr první půle už se Zbrojovce vydařil nejen herně, ale také brankově. Ve 39. minutě Denis Alijagič připravil pozici pro Adama Fouska a byla srovnáno. Za pět minut Adam Kronus zachytil chybnou olomouckou rozehrávku, míč si vyměnil s Alijagičem a brněnský celek šel do šatny s jednobrankovým náskokem.

FOTO: Generálka bez vítěze. Brzký gól Paška Líšni proti Jihlavě k výhře nestačil

Také po přestávce, kdy obě mužstva prostřídala, se Zbrojovka dostávala do vážnějších šancí než olomoucká rezerva. Třetí gól přidal domácí celek v 83. minutě. Foster Gyamfi z hloubi vlastní poloviny vyslal Jakuba Řezníčka, který přesně načasoval přihrávku na Alijagiče a bylo to 3:1.

Zimní přípravu tak brněnský tým zakončil čtvrtým vítězstvím. K tomu zaznamenal dvě remízy a dvě porážky ještě z lednové Tipsport ligy. „Utkání mělo tempo z obou stran, byl to dobrý zápas. Jsme spokojení s některými úseky hry, které od nás byly dobré, byli jsme v nich silní v kombinaci i náběhu za obranu. Mrzí mne především v první půli spousta situací, které nevedly do zakončení a volaly po gólu. Byla to pro nás dobrá prověrka, i když mistrovské zápasy budou samozřejmě ještě o něčem jiném,“ hodnotil generálku brněnský trenér Tomáš Polách.

Dvěma nahrávkami a gólem se blýskl Alijagič. „Když k nám přišel, nebyl ještě dotrénovaný, ale věděli jsme, koho přivádíme a jaký je to typ hráče. Celou přípravu odtrénoval skvěle, i na ostatních je vidět, že mají větší sílu a jistotu ve hře. Vždycky je lepší, když se branky rozdělí mezi víc hráčů,“ těšilo kouče.

Přestože proti olomouckému béčku nastoupila téměř shodná sestava jako v předchozím duelu s Komárnem, podle trenéra není základní jedenáctka pro jarní druholigový start příští sobotu na hřišti pražské Dukly uzavřená. „Máme teď týden, kdy si zápas vyhodnotíme. Co nám fungovalo, co naopak ne. Není nikde napsáno, že tahle sestava vyběhne na Dukle v úvodu. To platí i pro gólmany,“ poznamenal Polách.

Mezi tyčemi celé utkání odchytal Sváček, Martin Berkovec byl jen na lavičce. „Uvidíme, jak to bude dál. Gólmani to mají složitější, perou se o jednu pozici, ale mluvili jsme spolu a bavili jsme se, že nás zajímá daleko víc týmový výkon. Aby se navzájem podpořili, když jeden bude v bráně, druhý mu udělá dobrý servis. A když si role prohodí, dokážou si pomoci,“ podotkl kouč.

Od první minuty naskočily také další dvě zimní posily – u stopera Luďka Pernici to překvapení není, nastoupil s kapitánskou páskou. Ovšem stále větší pozornost na sebe poutá ghanský zadák Gyamfi. „Je obrovská výhoda, že byl s námi už v listopadu. Je to extra vnímavý kluk, skvěle nastavený, má cíl se posouvat. Věřím tomu, že jeho výkonnost ještě poroste a pomůže nám, rychle se adaptoval i v kabině,“ pochvaloval si trenér.

Proti Hanákům chyběli rekonvalescenti Jakub Šural, David Jambor, Ondřej Pachlopník i Jiří Texl, Kamso Mara nastoupil za béčko proti Rosicím. „Kuba Šural trénuje s kondičním trenérem, jeho stav se lepší. Kluci, kteří nebyli na soustředění, se příští týden připojí už téměř do plného tréninku," sdělil kouč.

Odchody Zbrojovky: Štěrba zamířil do Prostějova, Martinek do Kroměříže

Z tribuny už sledovala utkání nejčerstvější brněnská posila, dánský záložník Kristoffer Jörgensen. „Už je s námi, mluvili jsme spolu. Některé věci mají svůj vývoj a trvají, takhle to je a beru to tak, že můj úkol je trénovat hráče, kteří tu jsou. Kristoffer nás doplnil na poslední chvíli, další nás ještě možná doplní,“ zmínil Polách příchody, které patrně Zbrojovka oznámí příští týden.

Sobotní úvodní jarní duel FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY startuje na Dukle ve dvě hodiny odpoledne. „Budeme dál trénovat, jako jsme trénovali celou přípravu. Pracujeme hodně podobně, zaměříme se na detaily z utkání a samozřejmě bude i taktický plán směrem k Dukle,“ nastínil Polách program pro nejbližší dny.