„Pro klub je jen dobře, že si zahraje druhou ligu. S tím jsem taky do Blanska šel, teď je to o tom, jak se domluvíme,“ uvedl obránce Ondřej Sukup, jenž s klubem jedná o nové smlouvě.

Na plácání po zádech nebo oslavy není v Blansku čas. Klub čeká především intenzivní práce. Druhá liga startuje už za pět týdnů. Za tuto dobu hodlá klub zvládnout přechod z ryze amatérské do profesionální soutěže. „Rozdíl mezi druhou a třetí ligou je velký. Samozřejmě si nemůžeme myslet, že naráz budeme úplní profesionálové. Musíme to trošku kombinovat, kluci chodí do práce, ale každopádně se chci s hráči domluvit na tom, že budeme mít jedenkrát nebo dvakrát týdně trénink i dopoledne. Je třeba si nastavit takový poloprofesionální režim,“ předznamenal trenér Blanska Oldřich Machala, jenž do klubu přišel v květnu.

Spoustu práce čeká i jeho předchůdce Zbyňka Zbořila, který se přesunul z lavičky do nové pozice generálního manažera. „Musíme začít s hráči podepisovat smlouvy. Někteří z nich si dali podmínku, že za nás nastoupí jen v případě, že budeme hrát druhou ligu. V následujících dnech a týdnech se pustíme do množství jednání,“ podotkl Zbořil.

O novou smlouvu jde právě i Sukupovi. „Uvidíme, v jakém režimu bude klub fungovat, kolik bude tréninků a podobně, “ ozřejmil jedenatřicetiletý zadák.

Blansko se v souvislosti s posunem do druhé nejvyšší soutěže přestěhuje. Z dosavadního domácího prostředí v Údolní ulici se přesune na stadion v Mlýnské ulici. Na jeho rekonstrukci uvolnilo město čtyři miliony korun, aby odpovídalo normám pro druholigový stadion. Dočká se třeba oplocení, speciálního koridoru pro fanoušky hostí, na tribunách poté dojde k úpravám sedaček.

Blansko si zkrátka v tomto období prožívá podobný příběh jako loni Líšeň. Klub z východu Brna měl před rokem po historickém postupu do F:NL rovněž mimořádně krátký čas na přípravu, ovšem i v kvapíkovém tempu se důstojně nachystal na sezonu, v níž skončí nejhůř devátý. „Pro nás by podobné umístění znamenalo zázrak. Kdybych říkal, že Líšeň pro nás není v určitém smyslu příklad, lhal bych. I když my jsme přece jen v jiné situaci, “ podotkl Zbořil.

Blansko mezi profesionály nakoukne v době, kdy spoustu ostatních klubů čeká v souvislosti s pandemií koronaviru utahování opasků. „Možná nám pomůže, že tolik peněz už teď v době koronaviru ve druhé lize nebude. Spousta týmu musí poskládat dost jiný kádr. Možná se tak soutěž trošku srovná, když týmy musí šetřit,“ přemítal Machala.

Jeho svěřenci si také postupně dopřejí náročnější soupeře v přípravě. V sobotu si sice ještě zahrají s třetiligovou Vrchovinou, nicméně v příštím týdnu už poměří síly s prvoligovým Slováckem.