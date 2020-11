Blanenští fotbalisté se snaží, stejně jako mnoho jiných klubů, spojit komunitu svých fanoušků pomocí hashtagu. Tedy klíčového slova, které se objevuje u stejné tematiky na sociálních sítích. Tím se od sezony 2020/2021 stalo motto ForzaBlansko. Druholigový klub, který aktuálně hájí dvanáctou pozici FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY, už také zná rozpis podzimní části.

Britské fanouškovské uskupení The Blansko Klobása. | Foto: Kryštof Severa

Duchovní otec motta je Matt LostBoyo. Velšan, jenž při pobytu v Trnavě výkony Blanska sledoval, sdílel své pocity s fanouškovským uskupením The Blansko Klobása. „Kdykoli jsme udělali výjezd, Matt pokaždé posílal zprávu, tweet i e-mail s mottem Forza Blansko. My Matta přirozeně následovali a přidávali slogan do každého našeho tweetu nebo facebookového příspěvku,“ popisuje vznik tagu fotbalový nadšenec Ralph Davies.