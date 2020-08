Nedlouho předtím totiž poslal Blansko do vedení po proměněném pokutovém kopu Adrián Kopičár. Zdálo se, že Blansko hned v premiéře oslaví výhru, jenže ve čtvrté minutě nastavení zpražil domácí trefou Machynek. „Vzhledem k tomu, že jsme vedli ještě v 93. minutě, tak zápas moc pozitivně nehodnotím. Je ale pravda, že vzhledem k tomu, že ani jeden tým neměl moc šancí, je remíza spravedlivá,“ poznamenal blanenský trenér Oldřich Machala.

Jeho svěřenci se z nezdařeného nastavení hodlají poučit. „Takové konce zápasů prostě musíme zvládat. Udála se série nepřesností a výsledek byl obdržený gól pár vteřin před koncem. To musíme příště řešit rozumně a dohrát zápas v naprostém klidu,“ uvedl autor jediné branky Blanska Kopičár.

Přes rozčarování si ovšem jeho svěřenci potvrdili, že tempo druhé nejvyšší soutěže stíhají. „Příprava nasvědčovala tomu, že to zvládneme. Mistráky jsou ale přece jen něco úplně jiného. První zápas jsme relativně zvládli, ale čekají nás těžší souboje, “ uvedl lodivod blanenského celku.

Kaňkou na úvodním představení Blanska je také odstoupení útočníka Štefana Holiše, jenž opustil utkání už v jeho úvodu. „To byla velká ztráta. Co mu přesně je, uvidíme v úterý. Snad to nebude nic vážného, “ zmínil Machala.

V dalším klání nemůže počítat ani se zkušeným exligistou Harisem Harbou, který dostal červenou kartu za nesportovní chování. „Haris je dobrý kluk, ale po tom všem, co má za sebou, by takově věci prostě dělat neměl, “ poznamenal blanenský lodivod.

Podle něj ještě chvíli potrvá, než nováček druhé nejvyšší soutěže přivykne profesionální soutěži. „Musíme si zvyknout na tuto soutěž, spousta kluků jí nikdy nehrála, “ podotkl Machala.

Nováček druhé nejvyšší soutěže také automaticky postoupil do druhého kola Mol Cupu. Machalovi svěřenci měli naskočit příští týden do duelu prvního kola, jenže z něj nakonec sešlo. Tamější klub totiž odmítl zaplatit svým hráčům testy na covid-19, které jsou podmínkou pro sehrání utkání proti klubům z profesionálních soutěží. „Chtěli jsme hrát, protože máme široký kádr a hodlali jsme dát prostor hráčům mimo sestavu. Navíc by si jeden zápas z karetního trestu odpykal Harba právě v poháru. Nerozumím těmto nařízením, vždyť sportovci mají lepší imunitu než ostatní, “ litoval blanenský kouč.

Jihomoravany čeká v druhém ligovém kole v sobotu pikantní derby v Líšni, která může být pro Blansko inspirací v tom, jakým způsobem zvládla v minulé sezoně přechod ze třetí do druhé ligy. „Půjde o daleko těžší utkání než proti Prostějovu. Je to kvalitní soupeř a nás čeká boj, musíme podstoupit hodně osobních soubojů,“ doplnil Machala.