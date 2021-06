„Šli jsme si za výhrou. Řekli jsme si s klukama, že když už jsme nezvládli soutěž udržet ani sportovní cestou, tak se musíme před vlastními fanoušky a funkcionáři rozloučit výhrou,“ pravil nejlepší střelec týmu Filip Žák.

Blansko mělo o sestupu do Moravskoslezské fotbalové ligy jasno už přes měsíc, protože klub kvůli nedostatku financí nepodal žádost o druholigovou licenci v příštím ročníku. Postupem času se svěřenci trenéra Martina Pulpita propadli na předposlední třináctou příčku a soutěž tak neudrželi ani sportovní cestou. Na dvanáctý Varnsdorf ztratili tři body. „Atmosféra v kabině nebyla dobrá. S klukama jsme ale měli vynikající partu a můžu za všechny říct, že jsme žádný zápas nevypustili,“ přesvědčoval pětadvacetiletý středopolař, jenž měl v posledním utkání kapitánskou pásku.

Problémy v zákulisí blanenského celku vyústily v odchod sportovního manažera a taky sponzora klubu Oldřicha Merty v únoru. Na konci dubna předseda klubu Zdeněk Veselý oznámil, že Blansko kvůli nedostatku financí nepodalo žádost o druholigovou licenci pro nadcházející sezonu. „Dokud byl v klubu pan Merta, všechno fungovalo. Problémy začaly, když odešel. Pan Merta mě koupil z Hodonína, když ještě Blansko hrálo třetí ligu a na čem jsme se domluvili, to splnil. Můžu na něj říct jen pozitivní věci,“ nabídl pohled Žák.

Kontroverze kolem blanenského celku způsobily i výroky kouče Pulpita o údajně vymyšlených penaltách proti jihomoravskému celku.

I kvůli nim Pulpit v posledních dvou partiích Blansku scházel na lavičce. Obdržel totiž dvouměsíční zákaz činnosti. „Ztotožňuju se s jeho výroky o vymyšlených penaltách proti nám, ať už šlo o tu s Jihlavou, v Hradci nebo Ústí nad Labem, ještě řeknu na Žižkově…Všechno se to událo potom, co klub vydal prohlášení o tom, že ve druhé lize končíme. Naráz proti nám byla celá republika. Přitom před prohlášením jsme vyhrávali a žádný problém nebyl,“ přesvědčoval Žák.

Na chuť přišel blanenský středopolař i kouči Pulpitovi. „Věděli jsme, že to s ním nebude snadné, je to specifický trenér. Ale je spravedlivý a obrovsky náročný, co se týče fyzické připravenosti. Díky tomu jsme byli výborně nachystaní,“ vyzdvihl.

Přestože Blansko sestupuje, Žák sezonu hodnotí smířlivě. „Byli jsme nováčci a nabrali ohromné zkušenosti. Podzim nám úplně nevyšel, ale v zimě jsme hodně zapracovali na síle a kondici, což se promítlo na jaře, kdy jsme z prvních pěti zápasů vytěžili třináct bodů. Pak nás zasáhla zpráva o sestupu a už to bylo těžké,“ shrnul Žák, jenž vstřelil šest branek.

V Blansku zřejmě skončí, protože dál hodlá hrát druhou ligu. „Mám vyšší ambice, než být v MSFL. Řeším nějaké nabídky, záleží jenom na tom, jak se domluvíme,“ dodal záložník.