Druhá nejvyšší fotbalová soutěž pokračuje ve svém tempu dvou zápasů týdně a další utkání v tomto týdnu čeká i Blansko. Svěřenci Oldřicha Machaly míří na půdu šestého týmu soutěže - Chrudimi.

Blanenští fotbalisté budou chtít v Chrudimi navázat na výkon z Jihlavy, kde vyhráli 4:1. | Foto: Jaroslav Loskot

Blanenští prokazují, že nebudou ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE žádným otloukánkem, a to ukázalo i v posledních dvou zápasech. Nejprve Blansko stylově porazilo Jihlavu, která doma musela snést porážku 1:4. Tři body z Vysočiny měli blanenští fotbalisté potvrdit proti Hradci Králové, ale byť herně nepropadli, tak dobře rozehraný zápas nedokázali dotáhnout do vítězného konce. Což po utkání mrzelo i brankáře domácích Pavla Halousku. „Bohužel, na konci jsme zbytečně něco vymýšleli a soupeř měl kvalitu na to, aby skóre na poslední chvíli otočil. Zápas jsme si prohráli sami,“ rozpovídala se jednička Blanenských.