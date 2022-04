Maximální spokojenost s výsledkem, který jsme uhráli, už menší s předvedenou hrou. V prvním poločase jsme nehráli podle našich představ, chtěli jsme hrát hodně kombinační fotbal, ale tomu nenahrávala kvalita terénu, vysoká tráva a hrbaté suché hřiště. Fotbal byl v ten moment pomalý, bohužel jsme se mu přizpůsobili, chtěli jsme rychleji otáčet těžiště hry. První poločas jsme taktický pokyn nezvládli, v naší obranné fázi jsme udělali spoustu chyb, soupeře jsme pustili do rychlých protiútoků. I když jsme věděli, že na tom má postavenou hru.

V čem nastala změna?

Ve druhém poločase jsme jinak zakládali útok, což přineslo úspěch v podobě vedoucí branky, po které jsme se trochu zklidnili. Udělat předposlední či poslední krok bývá těžké, vidím na hráčích, že mají v hlavách situaci, ve které jsme, vidina možné oslavy postupu na nich je, brzdí myšlenku a trochu zpomaluje nohy. Na to si musíme dát pozor a mužstvo udržet v maximální koncentraci.

Projevilo se, že Vyškov šel do utkání v roli outsidera?

Už v minulém zápase na podzim doma k nám Vyškov přijel s tím, že neměl co ztratit a předvedl u nás dobrý výkon, ale snažíme se především soustředit sami na sebe, aby mužstvo fungovalo. Chceme nalákat lidi, aby přišli na nás, ne na soupeře, zatím to není ideální stav, ve kterém jsme. Vyškov neměl co ztratit, atmosféra byla perfektní, domácí i naše to hnalo, i když musím říct, že naši hráči nejsou zvyklí na takový kotel, který fanoušci připravili. Možná měli v hlavě, že když se něco nepodaří, uslyší nějakou kritiku, pískání, nadávky. Ve finále musím říct, že výsledek hovoří za vše.

I přes ne tak přesvědčivý průběh Zbrojovka dokráčela v klidu za vítězstvím?

Hrozně bych si přál, abychom hráli v klidu, zatím to tak není, musíme zápasy otáčet někdy v závěrečných minutách a svým způsobem jsme se třepali o výsledek. Domácí měli nebezpečné standardní situace, z nichž hrozili, nedokázali jsme dotáhnout žádnou z našich brejkových situací, což mě mrzí, průběh utkání pak mohl být klidnější.

Poznal jste vyškovský rukopis kouče Jana Trousila?

Vyškov hraje podobný fotbal ve všech zápasech, doma i venku chce hrát na rychlý protiútok. Viděli jsme poslední utkání v Ústí a většinu domácích zápasů, byli jsme nachystaní, ale nepodařilo se nám splnit na hřišti taktické pokyny.

Už se těšíte, až uděláte poslední krok k postupu?

Tréninkový proces máme nastavený naprosto jasně. Cíl je daný, od pondělí se chystáme na středeční utkání a doufám, že uděláme důležitý krok tomu, aby Zbrojovka byla opět prvoligová.

Přejete si oslavit postup před domácími fanoušky?

V Drnovicích byla skvělá atmosféra, fanoušci nám fandili a cítili jsme se jako v domácím prostředí. Je to příjemné. Hrozně bych si přál, aby nás přišli lidi ve středu podpořit na stadion v maximálním počtu, kolik se jich vleze, ať přijdou s chutí a snad jim nabídneme důvod, proč přijít.

Vyškov jste pustili do velkých šancí, stačil by takový výkon v první lize?

Nestačil. Ale 23. dubna jsme hráli už šestý zápas v měsíci, únava i zdravotní stav se projevují. Nemáme ani tak široký kádr, abychom si mohli dovolit postavit čerstvé a zdravé hráče ve formě. Pracujeme s tím, vybíráme nejlepší hráče v tréninkovém procesu, když si řeknou o místo v základní sestavě, tak hrají.

Velký podíl na výhře měl opět gólman Martin Berkovec, vnímáme to tak?

Spolu s Kubou Šimanem jsou asi nejlepší dvojka ve druhé lize. Martin podává stabilní výkony, taky má občas výkyvy, ale mužstvo ho dokázalo podržet a on především podržel ve spoustě utkání mužstvo, takže vděk na jeho stranu jednoznačně jde. Kuba Šiman mu momentálně vytváří perfektní servis v tréninkovém procesu a teď jsme s brankářskou dvojicí maximálně spokojení.

Po zranění Jakuba Šurala v minulém utkání tentokrát nedohrál Jan Štěrba, Jan Hlavica se teprve po zranění rozehrával za béčko. Proč je stoperský post ve vašem týmu tak palčivý?

Trápí nás zdravotní stav, který máme, opětovně nám vypadávají stopeři pro zranění. Potřebujeme se zamyslet, kde je příčina, proč se nám to stává. V zápase přijdou svalová zranění, to se hrozně špatně ovlivňuje, v tréninku se nám kluci nezranili. Pak tam byly srážky, museli jsme hráče ošetřovat, nikdy nevíte, kdy se to stane. Ale je pravda, že problém potřebujeme řešit do příští sezony.

Vzpomněl jste si na lavičce na utkání, která jste tady odehrál?

Vždycky jsem tu hrál jako soupeř a hrálo se mi tady hrozně dobře. Zápasy Boby Brno s Drnovicemi a potom, když jsem odešel do Slavie, jsem si užíval. Vždycky tady bylo vyprodáno, perfektní atmosféra, padaly ploty a trhaly se sítě za brankou. Dokázali jsme tady zápasy nádherně vyhrát a taky totálně prohrát, vzpomínám si, že jsme tu kdysi dostali čtyřku. Domácí mívali skvělý tým, když jsem slyšel ta jména, co tu hrávala a vzpomenu si, byla to bomba.