Poslední podzimní duel začal pro Blansko poměrně dobře, když dokázalo proměnit svůj tlak v úvodní branku. Tu v osmnácté minutě zaznamenal Filip Žák, když se dostal s míčem do pokutového území a přesnou střelou k zadní tyči poslal Blansko do vedení. „Myslím si, že jsme první půli odehráli slušně, měli jsme dvě tři příležitosti. A vedli jsme 1:0,“ hodnotil utkání trenér hostí Oldřich Machala.

Blanenští se dostávali v průběhu poločasu i do dalších gólových šancí, ale nepřesnosti ve finální fázi znamenaly, že se do kabin šlo za stavu 0:1. „Bohužel, mohli jsme zápas rozhodnout v úvodní části, ale to se nám nepovedlo,“ litoval blanenský kormidelník zmařených příležitostí.

Hned z kraje druhého poločasu mohlo vést Blansko na Strahově už 2:0, ale Kaniův pokus vytěsnil Babka na tyčku. A tak přišel trest. V 60. minutě našel ve vápně míč Denis Laňka, poslal jej za Halouskova záda a srovnal. „Za stavu 0:1 jsme měli několik vyložených příležitostí, trefili jsme tyčku, ale místo toho dostaneme kvůli naší naivitě gól, kterému se dalo zabránit,“ pokračoval v sumarizaci duelu blanenský stratég.

Festival neproměněných šancí v poslední půlhodině hry vlastně ukázal slabou stránku Blanska, protože množství gólových příležitostí, které Jihomoravané neproměnili, by vystačilo na tři zápasy. To Vyšehrad svou šanci využil, Halousku překonal lobem Vejvar a zajistil Pražanům první výhru sezony.

Blansko tak je po podzimu pouhý bod nad sestupovou patnáctou příčkou.

KRYŠTOF SEVERA

Vyšehrad - Blansko 2:1

Poločas: 0:1. Branky: 60. Laňka, 81. Vejvar – 18. Žák. Rozhodčí: Vojkovský – Antoníček, Lakomý. ŽK: Šandera, Laňka, Alexandr, Králíček, Babka – Klusák, Helebrand, Buchta.

Vyšehrad: Babka – Šandera, Košút, Vejvar, Kříž (78. Vandas) – Alexandr, M. Černý – Čejka (69. Januška), Drobílek, Laňka – Králíček (87. Burda).

Blansko: Halouska – Sukup, Helebrand, Štrbák, Klusák – R. Buchta – Vasiljev, Žák, Přerovský (85. Harba), Kania – Holek (57. J. Šašinka).