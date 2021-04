Co stojí podle něj a Deníku Rovnost za zlepšením v blanenské obranné činnosti?

USTÁLENÁ ČTVEŘICE. Zatímco v podzimní druholigové části protočil ještě bývalý blanenský kouč Oldřich Machala ve dvanácti zápasech sedm různých složení obranného kvarteta, na jaře do všech tří utkání naskočila totožná zadní řada.

Důvěru trenéra Martina Pulpita si získali Sukup, Tarek Aggoun, Matěj Helebrand a Martin Sedlo. „Přestože v repre pauze byli někteří kluci zranění, trenér nám i teď věřil a nechal to beze změny. Máme ale víc kluků, kteří můžou hrát v základu. Bohužel pro ně aktuálně góly do naší sítě nepadají a musejí si počkat na svou šanci,“ řekl Sukup.

Zápasy Blanska v jarní části druhé ligy:

Blansko – Třinec 2:0

Blansko – Líšeň 0:0

Blansko – Varsndorf 2:0

tři ze čtyř branek vstřelili Jihomoravané po zahrání přímého kopu, čtvrtý po dlouhém autu do vápna

JEDNODUCHOST. Nižší počet obdržených branek výrazně souvisí i se změnou herního stylu. „Blansko se prezentuje jednoduchým fotbalem s důrazem v osobních soubojích a spoléhá se na standardní situace,“ řekl na adresu jihomoravského celku asistent varnsdorfského trenéra Martin Kotyza.

Severočechy porazilo Blansko v sobotním duelu 2:0, obě branky vstřelilo z přímých kopů. „Snažíme se, aby byl tým v obraně víc pospolu, máme lepší zajišťování a hra není už tak otevřená. Hrajeme spíš zezadu, nikam se neženeme a vyčkáváme, že dáme nějaké góly ze standardek nebo z brejků,“ poznamenal Sukup, jenž na podzim odehrál i vinou zranění jen sedm soutěžních zápasů.

ŠPATNÝ TERÉN. Je nutné ovšem dodat, že k opatrné hře v zadních řadách nejen blanenské fotbalisty nutí také špatný terén. Blansko odehrálo zatím všechna tři jarní utkání na domácím trávníku, na který si hráči i trenér Pulpit po zápasech stěžovali. „Je to teď spíš kopaná než fotbal, na tom hřišti se nedá ani přihrát,“ usmál se Sukup a pokračoval: „Kdo dá v zápase gól, pak už se to tomu druhému týmu těžko otáčí, protože některá hřiště, zvlášť třeba v Blansku, jsou pro soupeře hodně těžká.“

ZODPOVĚDNOST. Trenér Pulpit po svých svěřencích vyžaduje hlavně disciplínu a stoprocentní nasazení. „Oproti podzimu se asi změnil celkově přístup všech hráčů. Něco jsme si k tomu řekli a od každého hráče je tam teď větší zodpovědnost, abychom nedostali branku,“ pravil dvaatřicetiletý zkušený zadák.

Blanenské hře se přizpůsobily i zimní posily. Nejvíc prostoru zatím z nových tváří dostal francouzský obránce Aggoun. „Tarek je důrazný stoper, má dobrou rozehrávku. Akorát je to fotbalista, který chce hrát. Řekli jsme mu proto, aby na druhou českou ligu svou hru zjednodušil. Myslím, že si s tím poradil výborně a hodně nám pomáhá,“ líčil Sukup.

ZDRAVÁ KONKURENCE. V zimní pauze přišla do Blanska řada nových hráčů a jeho kádr se značně rozšířil. „Je tady velká, ale zdravá konkurence. V týmu je nás asi pětadvacet a každý chce hrát, proto v tréninku jede na sto procent. Někdy je to ostřejší, ale pak přijdeme do kabiny a jsme zase kamarádi,“ prozradil Sukup.

Na každý post má Pulpit víc možností. „V kádru je nás devět deset kvalitních obránců a myslím, že ať na hřiště naskočí kdokoliv, svou roli splní stejně jako my, co teď hrajeme,“ dodal Sukup.