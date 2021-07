Proč jste skončil ve Zbrojovce?

Měl jsem tam ještě rok smlouvu, ale vzhledem k tomu, jak probíhala jarní část soutěže a jak jsem cítil svou pozici, nemělo pro mě úplně význam zůstat další rok. Domluvil jsem se proto se sportovním ředitelem Požárem (Tomáš Požár - pozn. red.) na uvolnění a myslím, že pro obě strany jde o dobré rozhodnutí.

Martin Šustr

narozen: 3. října 1990 v Boskovicích

post: brankář

současný klub: MFK Vyškov

předchozí kluby: Olomouc, Uničov, Znojmo, Zábřeh, Boskovice, Kroměříž, Ostrava, Vítkovice, Vyškov, Líšeň, Zbrojovka Brno

bilance v první české lize

debut: 17. května 2009, za Sigmu Olomouc proti Zlínu (1:1)

počet zápasů: 20

počet vychytaných nul: 1

série minut bez gólu: 153

Rozhodl i fakt, že v klubu setrvali brankáři Martin Berkovec a Jiří Floder?

Měl jsem dobrou nabídku z Vyškova, kde znám sportovního ředitele, trenéra Honzu Trousila, kouče brankářů Rosťu Horáčka. Když mě na konci sezony oslovili, byl jsem vnitřně rozhodnutý, že tam chci jít. Už jsem ani neřešil, jak se bude situace v Brně vyvíjet, spíš jsem se snažil, aby přestup do Vyškova dopadl a těšil jsem se na novou výzvu.

V první lize jste odchytal deset zápasů, jak hodnotíte své herní vytížení?

První půlrok ve druhé lize jsem něco odchytal a postoupili jsme. Samozřejmě některé zápasy byly lepší, jiné zase horší, ale abych měl víc šancí, měl jsem asi podávat lepší výkony. Bohužel z toho bylo za rok a půl devatenáct zápasů a cítil jsem, že do budoucna to nemá význam.

Proč?

Přišel Berkys, ohromně zkušený a kvalitní brankář, a cítil jsem, že šance bude dostávat on. A naprosto zaslouženě, protože i v tréninku vypadal dobře, ale pro mě v mém věku být na pozici číslo tři nedává úplně smysl. Chtěl jsem udělat změnu, protože dokud jsem v nějaké kondici, chci chytat a ne sedět na tribuně.

V Brně jste se tedy rozloučil sestupem. O jakou zkušenost ale jde?

Velikou, protože tím, že jsme nechytili start sezony, byli jsme pod tlakem už od druhého třetího kola. První zápas jsme prohráli, druhý remizovali a třetí prohráli, proto už od začátku jsme se motali dole a celý rok byli pod tlakem. Bohužel jsme se z toho nevyhrabali, což je hrozná škoda. Dlouho jsem věřil, že to nakopneme, ale nepodařilo se. Všechny kluky to mrzí, protože rozdíl mezi první a druhou ligou je velikánský a každý chtěl hrát pěkné prvoligové zápasy. Bohužel jsme byli mezi třemi nejhoršími týmy a zaslouženě padli.

Do Zbrojovky jste přestoupil před rokem a půl z Líšně, jak zpětně vnímáte své rozhodnutí?

Určitě toho nelituju, protože před rokem a půl jsem se rozhodl, že chci s Brnem postoupit do ligy, zachytat si ji, usadit se v sestavě a hrát pravidelně. Moje vize vyšla jen částečně, do branky jsem se dostal, postoupili jsme, ale v nejvyšší soutěži jsem odchytal ani ne třetinu zápasů a spadli jsme. Druhou část tedy hodnotím negativně, ale za tuhle zkušenost jsem strašně rád a angažmá v Brně mě obohatilo po všech stránkách.

Teď se vracíte po téměř třech letech do Vyškova, platí pořád, že jdete do známého prostředí?

Ve Vyškově jsem byl půl roku před angažmá v Líšni, znám tady většinu kluků, kompletní realizační tým i sportovního ředitele, takže lidem, kteří ve Vyškově fungují, věřím. Ohromně se na to těším a budeme všichni dělat všechno pro to, abychom hráli ve druhé lize důstojnou roli a zachránili ji. Velikánské plus je, že se bude hrát v Drnovicích.

Tam jste hrál v dorostu, místní stadion je vám tedy dobře známý?

Ano, hrál jsem tam asi od šestnácti do devatenácti dorosteneckou ligu a pak jsem přestoupil do Olomouce. Vracím se tam asi po dvanácti letech, takže to je i trochu nostalgie. Bavil jsem se o tom s tátou, který mě tenkrát jako dorostence do Drnovic vozil, řekl jsem mu, že se uzavírá kruh, že jsem tam začal a teď se tam po třicítce vracím.

To zní, jako byste už pomýšlel na konec kariéry…

Určitě ne, ale upřímně mě nenapadlo, že si v Drnovicích někdy zahraju profesionální soutěž. Z toho hlediska jde pro mě o speciální věc a v pondělí jsem se na stadionu byl podívat, byl jsem tam asi po deseti dvanácti letech a pořád má úžasnou atmosféru. Těším se, že to lidi naláká a pro Vyškovsko to bude zajímavé a že fanouškům budeme dělat radost na hřišti.

Vyškov se teď mění v profesionální klub, jak na vás zatím působí jeho prostředí?

Už jsem to zažil v Líšni, když postupovala ze třetí ligy. Začátky jsou samozřejmě složité, ale hlavně pro vedení klubu, aby se mu povedlo všechny věci zrealizovat. Zatím to na mě ale působí tak, že jsou všichni strašně pracovití a dělají maximum, aby vytvořili adekvátní podmínky pro soutěž, která se tam bude hrát, a všechno se zvládlo. Vůbec nemám strach, na všech vidím obrovský zápal. Věřím, že všechno bude v pořádku.

Přišel jste do Vyškova v roli jasné jedničky?

Tohle vám nikdo garantovat nemůže. O místo v brance si musím říct výkony jak v tréninku, tak v zápase. Budu samozřejmě odvádět takovou práci jako doteď a budu se snažit být na hřišti co nejlepší. Věřím, že v brance budu stát v co nejvíc zápasech a že sezonu zvládneme jako tým.

Předpokládám, že ve Zbrojovce jste měl profesionální smlouvu. Mění se teď pro vás něco?

Z hlediska podmínek ne. Jediný rozdíl je v tom, že v Brně se trénovalo ráno a ve Vyškově odpoledne, protože někteří kluci chodí do práce. Budu proto teď přemýšlet, jak naložím s volným časem dopoledne. Určitě je varianta, že do toho zapojím nějaké zaměstnání, nebo se budu věnovat rodině. Ještě uvidím.

S týmem jste zatím jen trénoval, kdy poprvé naskočíte do utkání?

Ještě se dolaďovaly věci mezi oběma kluby, ale myslím, že už je všechno vyřešeno a jsem hráčem Vyškova. Já osobně jsem s klubem už taky na všem domluvený, takže věřím, že v nejbližších zápasech se už objevím. Budeme se s klukama sehrávat a chystat se na první kolo, které nás čeká za necelé čtyři týdny.