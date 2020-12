Desáté kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přivedlo blanenské fotbalisty na hřiště Chrudimi. Byť v předsezonním období Blansko dokázalo Východočechy porazit, skutečnost v druholigovém utkání byla naprosto odlišná. Svěřenci blanenského kouče Oldřicha Machaly podlehli Chrudimi 0:1.

Blanenští fotbalisté se po desátém kole FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nacházejí na dvanáctém místě. | Foto: Jiří Havel Nejezchleb

Domácí hráči měli povedený vstup do zápasu a hned po šesti minutách využil rohového kopu Dominik Hašek. „Zklamal mě z naší strany první poločas, protože jsme věděli, že domácí budou hrát jednodušší fotbal, byli jsme na to dobře nachystaní. Máme problém s tím, když na nás někdo hraje jednoduše, nakopává balony za naši obranu nebo chodí do soubojů. Nakonec jsme dostali gól ze standardky, domácí byli první poločas lepší,“ líčil Machala.