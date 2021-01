Blansko se po dvanácti odehraných zápasech nachází na dvanáctém místě, pouze bod nad sestupovým pásmem. Proto se spekulovalo také o konci Oldřicha Machaly v pozici hlavního kouče. „Trenér Machala zahájil zimní přípravu s týmem a už ho vedl na prvních trénincích,“ pravil stroze Veselý.

Machala už po konci podzimní části hlásil, že jeho tým potřebuje posílit aspoň o čtyři hráče. K týmu se na zkoušku připojil zatím jen africký hráč na pozici levého obránce či stopera. „Samozřejmě na změnách pracujeme, ale ještě o nich nechci otevřeně hovořit,“ podotkl Veselý.

Nejvytouženějším přáním blanenského kouče je ovšem návrat forvarda Štefana Holiše. Ten se zranil hned v prvním druholigovém utkání proti Prostějovu, od té doby je na marodce. „Pokud se uzdraví a bude v takové formě, v jaké byl, myslím, že se pro nás stane obrovskou posilou,“ líčil Machala s tím, že slovenský hráč se podle plánu dostane do zátěže přibližně za měsíc.

Program Blanska:

Termíny přípravných utkání v zimě 2021:

středa v 11 hodin:

Zlín – Blansko

18. ledna:

Senica – Blansko

29. ledna:

Blansko – Prostějov

3. února:

Jihlava – Blansko

6. února:

Trenčín – Blansko

13. února:

Blansko – Chrudim

20. února:

Líšeň – Blansko

27. února:

Blansko – Prostějov

Naopak klub neprodloužil hostování útočníkovi Jakubu Šašinkovi z Baníku Ostrava, který se v devíti druholigových zápasech střelecky prosadil pouze jednou. V jihomoravském celku skončil rovněž obránce Dominik Šustr, s nímž Blansko předčasně rozvázalo smlouvu.

Tou zřejmě největší ztrátou může být odchod Lukáše Kanii, jenž na podzim vstřelil čtyři branky a společně s Filipem Žákem se stal nejlepším střelcem týmu. Třiadvacetiletý krajní záložník zahájil soustředění v Opavě, která o něj projevila zájem. „Lukáš patřil mezi naše nejlepší hráče, jeho čísla jsou čtyři góly a dvě asistence. To je jasné, že by to byla pro nás obrovská ztráta. Samozřejmě mu ale přeju, aby se v Opavě chytl,“ řekl Machala.

Jeho svěřenci mají na programu zatím osm přípravných utkání. Ideálně by jich vedení klubu chtělo domluvit devět. Jenže shánění soupeřů značně komplikuje koronavirová pandemie. Kvůli vládním nařízením nesmějí hrát zápasy mužstva ze třetích lig a nižších soutěží, FORTUNA:LIGA startuje už 16. ledna.

Navíc před každým zápasem musejí oba týmy podstoupit testy na koronavirus. „Je to velká komplikace, ale žádným způsobem zápasy korigovat nemůžeme. Sportovní příprava musí proběhnout tak, jak má,“ zdůraznil Veselý.

Blanenští fotbalisté sehrají první přípravné utkání ve středu v jedenáct hodin, kdy se představí na hřišti prvoligového Zlína. Hned třetí den po prvním tréninku. „Jinou možnost jsme neměli. Pokud chceme hrát s ligovým mužstvem, musíme teď, pak už není kdy. Zápas se Zlínem jsem uvítal,“ dodal Machala.