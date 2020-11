Měli radost, že po víc než měsíční přestávce znovu naskočili do mistrovského utkání. Jenže po domácí porážce 0:2 s Táborskem blanenským fotbalistům návrat FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY pořádně zhořkl a nyní v reprezentační přestávce mají o čem přemýšlet. „Naše mužstvo jednoznačně má kvalitu na druhou ligu, ale po takovém výkonu se těžko hledají nějaká pozitiva,“ prohlásil blanenský kapitán Marián Štrbák.

Blanenský obránce Marián Štrbák (vpravo) svádí souboj o míč s hráčem Táborska. | Foto: FK Blansko

Něco by se ale přece jen našlo. Po vleklém zranění se do základní sestavy vrátil obránce Ondřej Sukup, jenž v letošní sezoně odehrál teprve druhé utkání. Na jeho pozici dosud zaskakoval především Pavol Ilko. „Ondra je hráč, který má kvalitu a kvůli jeho absenci jsme v obraně dělali pořád nějaké změny. Lepili jsme to záložníkem a když vám chybí v obranné čtverce takový hráč, je to znát,“ uvedl blanenský kouč Oldřich Machala.