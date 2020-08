Už 66. ročník se uskutečnil v sobotu. Proti Blansku se postavily dva druholigové celky v podobě Chrudimi a Vlašimi. „Turnaj jsme si užili, bylo to zase něco jiného oproti klasickým přípravným zápasům. Je to fajn zpestření přípravy,“ řekl blanenský středopolař Filip Žák.

První soupeř byla Chrudim, se kterou se Blansko příliš nepáralo a už po prvních 35 minutách - zápasy se hrály 2x 35 minut - vedl nováček FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY nad tradičním druholigistou 3:0. „Je to těžké hodnotit, všechny týmy protočily poměrně dost hráčů, přesto oba soupeři byli kvalitní,“ hodnotil Žák.

Křišťálový pohár

Výsledky: Vlašim – Chrudim 4:1, Blansko – Chrudim 4:2, Blansko – Vlašim 2:0.

Pořadí: 1. Blansko, 2. Vlašim, 3. Chrudim.

Konečné skóre vyznělo 4:2 pro Blansko. Góly Moravanů zajistila trojice George, kterého klubu zkouší, Harba a dvakrát se trefil Holiš.

Druhý zápas a zároveň konečný turnaje sehrálo Blansko s Vlašimí, se kterou si svěřenci Oldřicha Machaly dokázali taktéž poradit a po výhře 2:0 mohli začít slavit. „Popravdě nebylo pro mne překvapení, že jsme na turnaji zvítězili. Máme silný tým a doufám, že to ukážeme i v soutěži,“ komentoval Žák vystoupení Blanska na turnaji.

Jihomoravanům tak pomalu končí příprava a 22. srpna je čeká ostrý start v Prostějově. „Příprava je tento rok netradiční, jelikož trénujeme už od konce května, je ale dobře naplánovaná. Doufám, ze formu z posledních zápasů přeneseme i do soutěže, to je to nejpodstatnější,“ uzavřel Žák.

KRYŠTOF SEVERA