Blansko v Ústí vedlo po půl hodině hry zásluhou kapitána Filipa Žáka. Ve druhé půli dokonce přidalo gól na 2:0, ten byl ovšem pro ofsajd odvolán. „Druhá půle byla z naší strany horší než ta první. Řekl bych, že jsme do 75. minuty zápas ovládali,“ hodnotil zápas Žák.

Ústí nad Labem - Blansko 2:1

Poločas: 0:1. Branky: 78. Koubek, 84. Koubek (pen.) – 27. Žák. Rozhodčí: D. Černý – Antoníček, Vyhnanovský. ŽK: 61. Brak, 78. Koubek, 81. Ikugar, 90+2. D. Němec – 16. Ilko, 46. Žák, 87. Piták, trenér brankářů.

Ústí: D. Němec – Strada, Brak, Hudec, Písačka (19. Chodora) – Miskovič, Emmer (51. Kušej) – Jakš (71. Jiránek), Čičovský (71. Koubek), Prošek (C) (71. Cantin) – Ikugar.

Blansko: Halouska – Sedlo, Aggoun, Helebrand, Klusák – Kopičár, Feik – Ilko (67. Vlachovský), Vasiljev (85. T. Machálek), Ngoma (76. Lhotecký) – Žák (C) (76. Kepl)

Vedení blanenských fotbalistů vydrželo do 79. minuty, kdy se Cantin vyzval ke skórování domácího Matěje Koubka, který srovnal stav duelu na 1:1. „Dostali jsme soupeře do hry zbytečnou chybou, po centru se nám nepodařilo pokrýt hráče ve vápně,“ řekl trenér Pulpit.

Rozhodující moment zápasu přišel o čtyři minuty později, kdy se po nevinně vypadající situaci skácel ve vápně Ikugar a k překvapení hostujících hráčů a funkcionářů sudí odpískal pokutový kop. „Penaltu jsem neviděl, ale kluci, co byli blízko, říkali, že byla vymyšlená,“ hlesl Žák po utkání. „Je to smutné. Na jaře je to už několikátá penalta, která se proti nám v závěru kope a rozhodne o naší prohře. Víc bych k tomu říkat nechtěl, obrázek si musí každý udělat sám,“ povídal kapitán.

Pokutový kop proměnil svou druhou brankou v utkání Koubek. „Stejně jako v Hradci Králově, i tady jsme prohráli další zápas díky vymyšlené penaltě,“ nebral si servítky trenér Pulpit.

Blansko podlehlo Ústí 1:2, a ztratilo tak zdárně rozehraný zápas. V tabulce Blanenským patří předposlední příčka a v dalších utkáních musejí svěřenci kouče Pulpita zabrat.

Další duel čeká Blansko proti Vyšehradu, které u brány Moravského krasu nastoupí v sobotu od pěti hodin odpoledne. „Chceme a musíme vyhrát, jiná možnost už nám teď nezbývá. Uděláme na hřišti všechno pro to, aby to tak bylo. Doufám, že to zvládneme,“ uzavřel Žák.

KRYŠTOF SEVERA