„V dnešní nelehké době, kdy má řada firem ekonomické problémy, ji nelze zabezpečit. Tato situace nás velice mrzí. I s ohledem na výkony hráčů jsme se snažili udělat maximum pro to, aby druholigová účast Blanska měla jiný konec. V současné chvíli ale nevidíme jiné řešení,“ uvedl ve vyjádření na klubovém webu jeho předseda Zdeněk Veselý.

Trenér blanenského celku Martin Pulpit se snaží chmurný osud odvrátit. „Naděje umírá poslední. Ze svých zdrojů jsem přivedl potenciálního investora, který by měl o vstup do klubu zájem, ale nevím, jestli už není pozdě,“ pravil Deníku Rovnost zkušený stratég.

O problémech klubu se šuškalo už delší dobu, v nováčkovské sezoně se odehrálo několik přesunů v managementu klubu, když se v pozici sportovního manažera vystřídala hned čtyři jména.

Loni v létě dal klubu nečekané sbohem tehdejší sportovní manažer Zbyněk Zbořil, ještě větší dopad měl únorový odchod mecenáše a postupem času také sportovního ředitele Oldřicha Merty. „Po městě se o konci ve druhé lize mluví už několik týdnů. Že vedení nepodalo žádost o licenci na tuto soutěž, jsem se dozvěděl ve čtvrtek. Na nás teď je sezonu důstojně dohrát. Soudržnost v kabině je to jediné, co mě nabíjí. Jinak jde o otročinu,“ přiznal Pulpit.

Problémy akceleroval únorový odchod Merty, jenž klub částečně financoval. „Jen jsem začátkem února odmítl návrh pana Merty angažovat k nám do klubu druholigového hráče na půlroční hostování za dvě stě tisíc korun, protože takovou částku považuji za zcela mimo realitu. Výsledkem bylo, že mi Merta po tomto odmítnutí druhý den oznámil, že končí jako sportovní ředitel a následně, po dalších třech dnech, že definitivně končí v Blansku,“ podal svůj pohled na situaci Veselý.

Merta, jenž do klubu přivedl několik výrazných tváří a měl podíl na jeho vzestupu, se k situaci nevyjádřil.

Podle Veselého by byl klub ve finanční tísni, i kdyby Merta v organizaci zůstal. „Základním problémem totiž je, že se nepodařilo dokončit jednání o vstupu investora, na něhož vedení klubu dostalo kontakt od Merty a Miky (Jiří Mika – bývalý a dosud poslední sportovní manažer klubu – pozn. red.). Tento investor měl pokrýt mezi čtyřiceti až padesáti procenty ročního rozpočtu klubu. Ukázalo se, že šlo o neseriózní subjekt. Následně jsme jednali s řadou dalších potenciálních sponzorů ohledně jejich investorského vstupu do klubu, bohužel neúspěšně,“ pravil Veselý.

Blanenské fotbalisty v namáhavém období čeká v sobotu od pěti hodin odpoledne zápas na domácím hřišti proti Jihlavě. „Něco se šuškalo, ale dozvěděli jsme se o tom stejně jako ostatní až v pátek. Do poslední chvíle jsem věřil, že to dopadne dobře jak po stránce sportovní, tak finanční. Pořád ale hrajeme o sebe, o čest klubu. Přistoupíme k tomu jako Sokolov v minulé sezoně (klub dopředu věděl o sestupu, přesto do konce bojoval o nesestupové pozice – pozn.red.),“ poznamenal blanenský obránce Radek Buchta.

Změny v klubu

květen 2020: Oldřich Machala novým trenérem celku, dosavadní kouč Zbyněk Zbořil sportovním manažerem

červenec 2020: potvrzení postupu Blanska do druhé ligy

srpen, nebo září 2020: konec Zbořila v roli sportovního manažera, nahradil jej dočasně Zdeněk Veselý

říjen 2020: novým sportovním ředitelem se stal Oldřich Merta

leden 2021: Machala odvolán z pozice hlavního trenéra, nahradil jej Martin Pulpit

únor 2021: odchod Merty z klubu, novým sportovním manažerem jmenován Jiří Mika (v březnu skončil)

duben 2021: nepodána žádost o licenci na F:NL