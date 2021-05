Blansko do utkání s Chrudimí nastoupilo bez brankáře Halousky, který dostal možnost oddychu, v bráně se tak představil poprvé v sezoně Chmiel, který ve dvanácté minutě mohl sledovat, jak domácí kapitán Radek Buchta otevírá skóre. „Myslím si, že jsme podali kvalitní výkon po celých devadesát minut. Samozřejmě menší kaňka jsou ty dva nebo tři rohové kopy, kdy nás soupeř dostal do úzkých,“ rozebíral utkání blanenský trenér Martin Pulpit.

Chrudim sice dokázala do konce první půle srovnat, když si Fofana našel míč ve vápně, ale Blansko se ve druhém poločase rozstřílelo a nedalo Chrudimi šanci na bodový zisk. „Tím že se rozstříleli Žako (Filip Žák) i Claude (Lhotecký), tak jsme Chrudim přehráli po všech stránkách a byli jsme jasně dominantní tým,“ pokračoval v hodnocení Pulpit.

Právě ten na sebe strhl pozornost, když v 75. minutě, po druhém gólu Filipa Žáka, opustil vyhrazený prostor a vydal se slavit společně s hráči. „Jde o radost z toho, že se jim to povedlo. Hráči mi vrátili chuť do trénování, na každý trénink se těším, protože opravdu do toho dávají všechno. Přál jsem jim, ať si zahrají dobrý fotbal a ať si udělají dobrý výsledek,“ uzavřel domácí stratég.

Blansko je na třinácté sestupové pozici, na dvanácté Táborsko mu chybí bod. Další utkání čeká Blansko v sobotu v Ústí nad Labem.

Fotbalisté Líšně na domácím trávníku remizovali s Táborskem 1:1, na penaltovou trefu brněnského Jaroslava Málka z osmé minuty odpověděl po půlhodině Jiří Boula. Líšeň je stále druhá za Hradcem Králové.

KRYŠTOF SEVERA

Blansko – Chrudim 4:1 (1:1)

Branky: 12. R. Buchta, 49. Vencl (vla.), 75. Žák, 86. Lhotecký – 25. Fofana. Rozhodčí: Szikszay – Volf, Lakomý. ŽK: 17. R. Buchta, 44. Aggoun, 59. Bartolomeu, 82. Klusák – 51. Verner.

Blansko: Chmiel – Sedlo, Aggoun, Černín, Klusák – Kopičár, R. Buchta (C) (86. Feik) – Bartolomeu (76. Ilko), Vasiljev (69. Helebrand), Ngoma (76. Lhotecký) – Žák (86. Kepl).

Chrudim: Zíma – Drahoš, Fofana, Vencl (C) (66. Čáp) – D. Hašek, D. Breda (66. Kesner), Verner (75. Kang-hjon), Řezníček, Sokol (57. Nikodem) – Juliš (57. Rybička), Mužík.