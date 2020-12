Úvod do ligy měl nováček skvostný, málem porazil nepříjemný Prostějov, potom sice prohrál v Líšni, ale následně doma porazil favorizovanou Duklu. Málokdo asi počítal s tím, že to bude jedna ze dvou výher, které po jedenácti odehraných zápasech má Blansko na svém kontě.

Blanenští sice ještě dokázali přivést remízy z Varnsdorfu a Vlašimi, ale k tomu se přidaly porážky s Žižkovem, Táborskem, Hradcem a poté i s Chrudimí a Ústím. Výsledek? 9 bodů na kontě a bodový náskok na sestupové pozice. „Celkově máme problém s přechodem do ofenzivy. Máme hodně nezakončených akcí, chybí nám střelba. Rozhodně musíme dávat góly. Když je nedáme, nemůžeme bodovat,“ hledá příčiny neuspokojivých bodových zisků kapitán Marián Štrbák.

Napravit svá zaváhání mohou fotbalisté Blanska už v sobotu v posledním utkání podzimní části F:NL, kdy zajíždějí na Strahov k duelu 12. kola s pražským Vyšehradem. „Vzhledem k počasí asi půjde znovu o hodně bojovný zápas, ve kterém se bude hrát o hodně důležité body. Možná jej zase rozhodne jediná branka,“ vyhlíží duel Štrbák.

Případná výhra může v kombinaci s nulovým ziskem Táborska vytvořit pod Blanskem čtyřbodový polštář, který by mohl být v konečném účtování klíčový. „Nebude to jednoduchý zápas, musíme ale udělat všechno pro to, abychom si z Prahy odvezli tři body. Jedině tím můžeme podzimní část sezóny ještě zachránit a nenechat si odskočit týmy nad námi,“ má jasno kouč Machala.

Zápas začíná v sobotu ve 13:30 na stadionu Evžena Rošického.

KRYŠTOF SEVERA