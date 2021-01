Hodinu úspěšně vzdorovalo prvoligovému soupeři, pak ale zlínští fotbalisté spustili gólovou smršť a za třináct minut první letošní přípravný zápas definitivně rozhodli. Blansko hned třetí den po startu zimní přípravy podlehlo Zlínu na venkovním hřišti 1:4. Jedinou branku hostujícího celku zařídil bývalý hráč Zlína Haris Harba.

Fotbalisté Zlína (ve žlutých dresech) v prvním letošním zimním přípravném zápase přehráli druholigové Blansko 4:1. | Foto: Deník / Libor Kopl

„Bylo to první utkání po čtrnácti dnech. Na umělé trávě jsme si chtěli vyzkoušet nějakou variabilitu v rozestavení i ve složení mužstva. Zápas splnil účel, kondičně to bylo docela náročné utkání. Blansko hlavně v prvním poločase poctivě běhalo a bylo velmi nepříjemným soupeřem. My jsme bohužel hned v úvodu nedali asi tři vyložené šance, což ovlivnilo zbytek první půle. Místo toho, abychom vedli, soupeř se dostal víc do hry, ale s celkovým hodnocením panuje jistá spokojenost,“ zhodnotil středeční duel asistent zlínského trenéra Jan Somberg.