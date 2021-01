Blansko hledá agresivitu, posílil ho Machálek. Železník odmítl nabídku esemeskou

Na podzim vstřelili ve druhé lize jen třináct branek a před startem zimní přípravy se navíc rozloučili se čtyřgólovým Lukášem Kaniou, jenž zamířil do prvoligové Opavy. I proto se nyní nový kouč blanenských fotbalistů Martin Pulpit nejvíc rozhlíží po posilách do útoku. „Zaměřili jsme se na rychlost, agresivitu a góly. To mužstvu na podzim chybělo,“ řekl Pulpit, jenž do svého kádru získal první ofenzivní hráče.

Fotbalista Tomáš Machálek v dresu Líšně proti Varnsdorfu v utkání FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. | Foto: Deník / Attila Racek

Jedním z nich je Tomáš Machálek z Líšně. Třicetiletý forvard trénoval v Blansku poprvé minulý čtvrtek. „Můj přestup se zrodil velice rychle. V Líšni už nebyla moje pozice tak stabilní jako dřív a dostal jsem od vedení možnost se zařídit podle svého. V té chvíli mi volal pan Merta (sportovní ředitel blanenského klubu Oldřich Merta – pozn. red.) a nebylo nad čím polemizovat,“ uvedl Machálek s tím, že další nabídky měl od klubů z amatérských soutěží. Odchovanec olomoucké Sigmy se v Líšni poprvé objevil jako hostující hráč z Opavy v únoru roku 2017 a od té doby na východě Brna odehrál 107 ligových utkání, v nichž dal čtyřiadvacet gólů. V této sezoně strávil na hřišti jen 439 minut ve dvanácti zápasech a střelecky se neprosadil. „Chtěl jsem se v Líšni porvat o místo, protože s klubem jsem dosáhl jistých úspěchů a vytvořil jsem si tam vztah k vedení, ke klubu i ke klukům, takže to byla pro mě jasná volba. Když jsem ale dostal nějaké indicie, musel jsem se zařídit jinak,“ líčil Machálek. V Blansku skončil po startu přípravy. Odvolání se mělo řešit dřív, říká Machala Přečíst článek › Tomáš Machálek

narozen: 10. března 1990

pozice: útočník

předchozí kluby: Sigma Olomouc, Jihlava, Protivanov, Konice, Vyškov, Uničov, Prostějov, Opava, Líšeň

současný klub: Blansko

statistiky v této sezoně:

počet zápasů: 12

odehrané minuty: 439

branky: 0 Jeho role v týmu se změnila po příchodu Milana Valachoviče, který v říjnu roku 2019 nahradil v pozici hlavního trenéra Miloslava Machálka, Tomášova otce. „Nový trenér měl trochu jinou představu o herním pojetí a možná ode mě čekal víc. Stavěl mě spíš na kraj zálohy než do útoku. Takže moje pozice se změnila,“ připustil Machálek. V Blansku se s ním zatím počítá do útoku. „Tomáš je agresivní, umí dát gól a není na hrotového útočníka pomalý,“ pravil Pulpit. Po odvolání kouče Oldřicha Machaly týden po startu přípravy trénují blanenští hráči pod Pulpitem třikrát týdně dopoledne i odpoledne, Machálek přitom kromě fotbalu chodí do práce. „Tréninky jsou fyzicky náročné, tím je trenér Pulpit proslavený, takže únava se kumuluje. Každopádně v zaměstnání mi vyšli vstříc. I díky covidové situaci mám home office a můžu si něco sem tam udělat z domu,“ liboval si Machálek. Ten nyní v jarní části druhé ligy bude místo o čelo tabulky v Líšni bojovat v Blansku o záchranu. „To máme v rodině, že rádi přijímáme výzvy. Ale za tu chvilku, co jsem v Blansku, o záchraně téměř nepochybuju. Bude to náročné, ovšem tady je velice kvalitní tým, stačí ho jen dobře složit a myslím, že všechno vyjde,“ přál si. Okouzlil Itálii. Vorlický přispěl k triumfu v Superpoháru gólem Přečíst článek › Kromě něj Pulpit přivítal v týmu nově i třiadvacetiletého srbského obránce Dejana Koraksice, který na podzim odehrál šestnáct utkání v první bosenské lize za tým Radnik Bijeljina. Z prvoligové Karviné přišel dvacetiletý útočník Martin Vlachovský. Ten ve FORTUNA:LIZE dosud odehrál jen šestnáct minut. V Blansku už nepokračuje forvard s prvoligovými zkušenostmi ze Slavie nebo Zlína Lukáš Železník, jenž byl v přípravě u porážky Blanska 1:2 proti Senici. „Lukáš je pro mě velké zklamání, protože mi poslal po utkání esemesku, že v Blansku pokračovat nebude. Nebyl schopný ani zvednout telefon a zavolat,“ pronesl Pulpit. Nyní Blansko zkouší ještě další hráče. „Myslím, že do konce měsíce bude znám předpokládaný kádr, který by tady měl zůstat na jaro,“ dodal Pulpit.

