Jenže v klubu po sezoně skončil velezkušený Martin Doležal, který současně funguje v brněnské Zbrojovce jako brankářský trenér. „Měli jsme s ním dohodu. Už to nestíhal. Hrajeme druhou ligu, Zbrojovka bude hrát první a už by to asi nešlo dát dohromady,“ uvedl trenér Blanenských Oldřich Machala.

Klub navíc opustil také další ze strážců brány. „David Záleský už je ve Znojmě, takže potřebujeme mužstvo posílit. Na druhou ligu je potřeba kvalitní brankář,“ zdůraznil Machala.

Možností by mohl být Lukáš Maňák z Vrchoviny, který se do branky postavil v posledním přátelském zápase proti prvoligovému Slovácku. „Odchytal výtečný zápas. Zatím u nás určitě nezklamal a poslední utkání mu vyšlo. V přípravě je také Petr Nešetřil, to je ale kluk z dorostu, kterému bychom chtěli najít místo, kde by pravidelně chytal a získal větší možnost rozvoje. Post jedničky řešíme, je to pro nás klíčová pozice a Doležal tu nastavil laťku nároků na gólmana vysoko. Tým pro druhou ligu stavíme od základu a tak je třeba začít u brány,“ přiblížil generální manažer klubu Zbyněk Zbořil.

Vedení hodlá jít do sezony se třemi gólmany. „Uvidíme, co se naskytne. Pokud se objeví zkušený, dobrý brankář, váhat nebudeme. Variantou ale i je i mladý gólman s vyhlídkou dobré kariéry, který by mohl přijít na hostování,“ zauvažoval Machala.

Letní příprava se celkově nese ve znamení nových tváří na zkoušku. Proti Slovácku vyběhli na hřiště třeba liberecký forvard Martin Šíma nebo stoper Lukáš Neuer ze Sigmy.

Ač proti fotbalistům z Uherského Hradiště Jihomoravané ve středu padli 0:3, blanenský lodivod je s duelem spokojený. „Jsem rád, že jsme ten zápas odehráli. Ukázal, co nám chybí. Slovácko je výborný soupeř, i když výsledek je dost krutý. Herně jsme nebyli o tolik horší, což mě potěšilo zejména v prvním poločase, kdy jsme mohli i skórovat,“ vyzdvihl Machala.

Blansko dlouhou dobu svírala nervozita, zda si vzhledem k ukončení soutěží kvůli koronaviru zopakuje sezonu ve třetí lize, nebo se posune výš. „Byla to určitá úleva, jelikož už víme, na čem jsme. Současně je to pro nás ale velký závazek. Realita je jasná. Jdeme do organizační i sportovní války. Chceme se zachránit. Podzim překonal naše očekávání, takže když se povede znovu, budu šťastný,“ uzavřel Zbořil.

JAROSLAV GALBA