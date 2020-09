Páté kolo FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY přivedlo do Blanska zvučného soupeře v podobě Viktorie Žižkov. Souboj s týmem, jenž se netají postupovými ambicemi, přinesl na Mlýnskou parádní podívanou, kterou dokázal do své moci strhnout Žižkov a zvítězit 2:1.

Blanenští fotbalisté (v červeném) na domácím hřišti na Viktorii Žižkov o gól nestačili. | Foto: FK Blansko

Domácí tým mohl jít hned z kraje zápasu do vedení. Dalekonosný pokus Kopičára vyrazil hostující gólman pouze před sebe, ale dobíhající Šašinka z dorážky trefil jen brankáře Švengera. „Toto musíme uklidit do brány, Šašinka to musí dát za každé situace. Kdybychom vedli 1:0, asi by se utkání vyvíjelo jinak. Bohužel jsme do vedení nešli a naopak jsme úplně přestali hrát,“ mrzelo po utkání kouče domácích Oldřicha Machalu.