Už příští sobotu naskočí blanenští fotbalisté do historicky prvního utkání ve FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE. A trenér nováčka soutěže Oldřich Machala přivítal v týmu další posilu. Z prvoligové Opavy přivedlo Blansko na hostování obránce Matěje Helebranda.

Fotbalový obránce Matěj Helebrand (černo-červený dres) posílil Blansko, kde bude hostovat z prvoligové Opavy. | Foto: Deník / František Géla

Třiadvacetiletý fotbalista na jaře nastupoval ve druholigových Vítkovicích, kde odehrál deset utkání. „Když jsem se přišel zpět do Opavy, zastihl nás Covid-19 a museli jsme do karantény. Po návratu na hřiště mi sdělili, že se do základu nevejdu a jelikož jsem mladý hráč, je pro mě lepší hostování. Po krátké debatě jsme se dohodli s Blanskem,“ přiblížil Helebrand.