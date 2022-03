Oproti podzimu se v obranné čtveřici objevily dvě nové tváře. V posledním soutěžním utkání v ní naskočily zimní posily Petr Šíp a Marek Štencl, které doplnily stoperské duo Filip Smrčka Dominik Blažík. „Když jsem se podíval na záznam, dali jsme Znojmu strašně moc místa. Soupeř předtím sice všechny čtyři utkání prohrál, ale šance si vytvořil, jen je neproměnil. Teď jsme mu ke gólům naší nedůsledností dost pomohli,“ hlesl Vašíček.

Defenzivní činnost je pro jeho tým přitom momentálně priorita. „Děláme na tom, ale v zápase nešlo o systémové chyby, spíš o nedostatky jednotlivců. Dostali jsme branky i v situacích, kdy jsme měli ve vápně víc hráčů, přesto se soupeř k balonu dostal,“ nechápal blanenský trenér.

Domácí obdrželi od Znojma první branku ve čtrnácté minutě, hned nato udeřil soupeř podruhé. „Tato soutěž je o tom, kdo dá první gól, je hodně na koni. Do zápasu jsme vstoupili dobře, měli dvě šance, ale prosadil se soupeř. Máme mladý tým a možná ho to psychicky ovlivnilo,“ zamyslel se Vašíček.

Jeho mužstvo navíc za čtyři týdny po startu jarní části sezony naskočilo pouze do dvou soutěžních zápasů. Dolní Benešov se předčasně odhlásil z třetí ligy, s Vratimovem nehrálo kvůli nezpůsobilému terénu.

„Chtěli jsme nastoupit, ale o odložení se rozhodlo už ráno, i když začátek byl v plánu odpoledne. Neznám pravidla, ale nechápu to,“ kroutil hlavou Vašíček a pokračoval: „Určitě nám to ublížilo. Nastartovali jsme mistrovský cyklus a pak do něj zase zapojili přípravný zápas s béčkem Zbrojovky, což je strašně odlišné. Nechci se vymlouvat, ale týmu to nepomohlo.“

Blanenský kádr se přes zimu stejně jako loni v létě výrazně proměnil. „Je to zase velký zásah, až takový jsem nečekal. Napočítal jsem devět nováčků, což mi přijde jako velká obměna. Myslím ale, že kluci osobnostně zapadli,“ uvedl blanenský kapitán Tomáš Machálek.

A jak se hráčské změny projevily na hřišti? „S trenérem Kroměříže (vedoucí celek třetí ligy pozn. red.) jsme se bavili, že mu pomohla covidová přestávka, při níž rok a půl se stejnými kluky nacvičoval herní styl. Nejde prostě mávnout kouzelným proutkem a spoléhat se, že za půl roku bude všechno v pořádku,“ odvětil Vašíček.