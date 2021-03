Dva druholigisté v podobě Blanska a Prostějova mají za sebou generálku na jarní část FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Umělá tráva v Blansku v Mlýnské ulici přinesla v posledním únorovém pátku remízu 1:1.

Fotbalisté Blanska (v červeném) v přípravě. | Foto: Deník / Libor Kopl

Úvodní část střetnutí nepřinesla příliš pěknou fotbalovou podívanou. Mírně víc ze hry však mělo domácí Blansko, které několika brejky ohrozilo branku hostí. „Řekli jsme si, že oproti předchozím modelovým zápasům v přípravě chceme zlepšit hlavně defenzivní fázi. To se nám povedlo, protože jsme je do ničeho nepustili,“ uvedl Ondřej Sukup, který do utkání naskočil s kapitánskou páskou.