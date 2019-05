Postupová pojistka se ale na Vysočině nerodila lehce. Hned v první minutě udělali hosté hrubou chybu na vlastním velkém vápně a domácí rychle trestali. Ždírec pak produkoval fotbal typický pro mužstva z Vysočiny, houževnatý, organizovaný a běhavý. Snažil se o druhý gól.

Pak ale i hosté využili jeho chybu v defenzívě a po kombinaci Mohamed Traore dokonce skóre otočil. „Ale pořád jsme dělali hodně chyb hlavně v posledních třiceti metrech. V poločase jsme se snažili zklidnit a věřili, že to zvládneme. Úvod druhého poločasu jsme měli jasně pod kontrolou, ale nedokázali jsme dát ani ty nejvyloženější šance. Tulaydan, Traore, Huška a ani Sedlo své velké šance nevyužili a tím jsme naopak dali možnost domácím rvát se o výsledek až do závěru,“ popsal průběh utkání blanenský trenér.

Navíc v 70. minutě Blansko udělalo další hrubku při zakládání útoku a domácím se podařilo Pavlem Klimešem srovnat. „Připravovali jsme se na soupeře, podmínky - těžký terén a byla zima jako v lednu - i důležitost utkání, ale k srdci jsme si to v úvodu nevzali. A protože jsme za stavu 1:2 nepřidali třetí gól, byl závěr hodně hektický. Nakonec se nám to tam podařilo dotlačit silou vůle a Jirka Huška rozhodl o vítězství a tím i postupu do Moravskoslezské ligy. Pět kol před koncem soutěže,“ oddechl si Zbořil.

Tatran Ždírec nad Doubravou – FK Blansko 2:3

Poločas: 1:2. Branky: 2. a 70. Klimeš – 13. Bednář, 24. Traore, 87. Huška. Rozhodčí: Voneš - Bůček, Müller. ŽK: Klimeš, Novotný – Štrombach. Diváků: 130.

Blansko: Doležal – Sedlo, Huška, Buchta, Jakubov (77. Chloupek) – Paděra – Štrombach (68. Minx), Bednář, Přerovský, Traore (89. Souček) – Tulaydan. Trenér: Zbyněk Zbořil.